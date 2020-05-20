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蔡英文總統就職宣示：4年內國民法官制度一定上路

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▲▼總統就職典禮，蔡英文就職演說。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲蔡英文就職演說時宣示，4年內要讓國民法官制度上路。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者吳銘峯／台北報導

蔡英文總統520總統就職演說中，提到了未來的司法改革。她強調在未來四年內，國民法官制度一定要上路，讓人民進入法庭擔任國民法官，讓司法體系與人民的距離不再遙遠，更加符合期待，贏得信賴。另外她也提到監察院今年8月將成立「國家人權委員會」，落實「人權立國」理念。

蔡英文在就職演說中，提到司法改革部分，她強調，過去4年來，她已經實現了「司改國是會議」的承諾，讓「法官法」、「律師法」、「憲法訴訟法」、以及「勞動事件法」陸續完成修法，她認為這都是改善司法體質的基礎工程。

而後她強調，司改還在轉型期，現階段的成果和人民的期待還有一段距離，所以「在未來四年內，國民法官制度一定要上路，讓人民進入法庭擔任國民法官，成為改革的催化劑，讓司法體系與人民的距離不再遙遠，更加符合期待，贏得信賴。」

蔡英文也提到，「監察院的國家人權委員會，將在今年八月掛牌成立，它將是台灣落實『人權立國』理念的里程碑，也是監察院轉型的起點。」

對於近來引起司法界廣泛討論的精神病犯案問題，蔡英文也指出，這是社會安全網補漏網的問題。她先提到，「我們要把社會安全網的漏洞補起來。」她說，「這幾年來有幾起跟『』思覺失調症』患者相關的治安事件，引起很多討論。不只是『思覺失調症』，其他精神疾病、毒癮、家庭暴力等問題也一樣。」

對此，蔡英文承諾會強化社會照顧體系，提升第一線的社工能量並改善社工的工作環境，讓社工能深入基層，將「過去社會安全網沒有接住的人找出來。」而她認為更重要的，是「對於個案所引發的爭議，我們不能把責任全部推給醫療部門、或個別法官。司法和行政部門，應該要檢討制度、優化制度，該修法的地方，就應該要著手修正。」

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