臉書將利用AI推出商品辨識服務　實現「平台上所有產品都可以買」

▲臉書通用商品識別模型將自動識別圖中商品。（圖／取自 Facebook AI blog）

記者王曉敏／綜合報導

臉書（Facebook）昨（19）日宣布推出新服務「Facebook Shops」，將臉書及 Instagram 化身為電商平台，挑戰亞馬遜及 eBay。不過臉書對「電商」的想像不會止步於此，據外媒報導，臉書正將購物與「AI」進一步結合，推出所謂的「通用商品識別模型」（universal product recognition model），可用來識別從家具到快時尚服飾等消費產品。

據科技新聞網站《The Verge》報導，該模型可用來識別並進一步購買其網站上每張圖片上的產品，這將是邁向未來的一大步。電腦視覺應用負責人 Manohar Paluri 表示，我們希望平台上的所有東西都可以購買，「這是一個宏偉的願景。」

臉書指出，產品識別是在不久的將來將大量基於 AI 的更新引入其電商平台的第一步，最終，這些技術將結合 AI、AR，甚至是數位助理，以創造所謂的「Social First」購物體驗，而「時尚」將成為其中的一大關鍵。

未來的臉書「AI時尚設計師」將可根據用戶的衣櫥及針對天氣及日程安排，量身訂製日常服裝，為用戶提供個人化的購物建議。臉書研究科學家 Tamara Berg 說：「自從看完電影《獨領風騷》（Clueless）後，我一直想做出這種東西（電子衣櫃），他們在 1995 年就想到了這樣的東西，我認為現在才終於可以將它實現。」

▲臉書通用商品識別模型。（圖／取自 Facebook AI blog）

不過，正如《獨領風騷》所表現的那樣，這項功能並不是一個全新的點子，即便在好萊塢外，這個想法也已經過多年的嘗試及測試，通常結果不一。亞馬遜已透過「Echo Look」建立了自家的AI時尚助理，但鮮為人知。

臉書指出，其工具與眾不同之處在於其範圍及準確性。該公司的識別工具GrokNet可以識別圖像中成千上萬種不同的類別，範圍遍及品牌、顏色及尺寸等。

目前 GrokNet 已被部署至臉書的 Marketplace 上，可透過識別圖片中的內容並生成簡短描述，協助用戶快速列出待售商品。如用戶可上傳一張沙發的照片，Marketplace 將建議用戶命名為「黑色皮革組合沙發」。

目前尚不清楚 GrokNet 可做到多精確，據臉書說法，在「居家及花園」類別，其可辨識出市場 90% 的圖片，但臉書未進一步提供其他類型產品的統計訊息。

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