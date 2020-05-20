爭搶釣點7煞亂棒打死人　主嫌依傷害致死判4年10月定讞

▲游姓男子打死人，遭判刑4年10月定讞。此為示意圖。（圖／達志示意圖）

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭南方澳內埤海灘2015年間傳出虱目魚大咬，不少釣客湧至，結果爆發釣客為搶釣點互嗆。其中男子游俊閔與羅姓男子爭搶釣點後互嗆，游男找來6名幫手圍毆羅男，將他打趴在地， 送醫後不治。一審將游男重判8年，上訴後游男賠償被害人取得和解，因此二審、更審均將他改判4年10月，全案再上訴，最高法院20日駁回上訴定讞。

判決指出，宜蘭蘇澳男子游俊閔（29歲）與李姓友人，在網路論壇上聽聞南方澳內埤海灘虱目魚大咬，2015年3月8日清晨5時許，趁早到海邊搶占釣點，釣了不少虱目魚。但之後有不少人風聞而來，當天上午9時許，游男與來自宜蘭冬山的羅姓男子（46歲）等人爭搶釣點而互嗆。

雙方最後動手，游李2人寡不敵眾，只好落跑，但2人嗆聲：「要討回來！」還要羅男等人「走不出南方澳」，隨即打電話烙人。游李2人找來5名幫手（1人為少年犯），眾人拿起沙灘上的漂流木、木棍，朝羅男一陣暴打。

羅男的頭部、手臂和心臟，手臂當場被打斷，躺在地上痛苦哀號，但游男等人仍不斷持木棍對他猛擊，直到圍觀民眾大喊：「好了啦！嘜擱打啦！」眾人才罷手離去。羅男送醫後因左胸壁骨折、創傷性心臟破裂、心囊血塞，導致心臟休克，當天上午11時許不治。警方獲報後立即逮捕游男等7人，檢方認定有殺人犯意，依照殺人罪嫌提起公訴。

法院審理後，改認定游男等人僅具傷害犯意，因此依「傷害致死罪」判刑，一審將游男等人分別判刑3年8月至8年，上訴二審後，眾人陸續賠償被害人達成和解，二審改將游男等人分別酌減改判各3年到4年10月不等的刑期。全案上訴第三審後，最高法院僅將游男部分撤銷發回，其餘眾人部分均駁回定讞。游男部份更一審仍判刑4年10月，案經上訴，最高法院20日駁回上訴定讞。