台中女行員情緒失控持美工刀自殘　女主管奪刀反遭割傷手指

▲台中市女行員情緒失控持刀自殘，女主管奪刀反遭割傷手指，詳細原因及過程，有待警方調查釐清 。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市江姓女銀行行員於20日晚間6時許上班時，突然情緒失控，拿起美工刀想自殘，一旁的黃姓女主管見狀，立即上前奪刀，卻反遭江女割傷右手食指，經送醫治療後已無大礙；警方獲報趕赴現場，經了解，江女下午即向主管說自己偏頭痛、身體不舒服，但為何突然情緒失控持刀自殘，警方仍在釐清中。

台中市第二警分局立人派出所20日晚間6時20分許接獲報案，稱台中市北區中清路某銀行有行員受傷，即迅速趕赴現場。

警方調查，今天下午江女向主管反映有偏頭痛、身體不適等症狀，但晚間6時許，江女（43歲）突然情緒失控，抓起美工刀要自殘，該銀行黃姓女副理（63歲）見狀趕緊上前奪刀，過程中不慎遭江女割傷右手食指，經送往中國醫藥大學治療後，已無大礙。

對於突如其來的事件，該銀行行員眾說紛紜，不知為何江女有自殘念頭，詳細案發原因有待警方調查釐清。至於黃女是否提出傷害告訴，須待其治療程序完成後，警方再向她詢問。

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