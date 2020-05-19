國軍辛苦了！防範致災性降雨侵襲　第五作戰區完成整備警戒待命

▲ 第五作戰區完成救災機具整備及人員編組，可隨時投入災害防救任務。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

因應梅雨季滯留性鋒面，將可能為中部地區帶來致災性降雨，第五作戰區指揮官王興禮18日先行前往台中市政府，與市長盧秀燕說明國軍災防整備現況，並於19日早上8時30分召開「第五作戰區梅兩鋒面災防整備」視訊會議，針對防區內各單位整備情形實施研討，並隨時待命協助執行災防任務。

第五作戰區發言人莊惠安少將指出，目前預劃派遣情蒐官及後備連絡官共計307員，待命前往各鄉鎮公所及消防局，掌握災情及兵力派遣事宜；另預置兵力計70員，各式車輛機具4類7項60件，支援苗栗縣泰安鄉公所等10處，目前均已完成整備，待命出發。

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莊惠安表示，第五作戰區已要求所屬各災防區密切注意雨勢狀況，完成防範豪大雨整備措施，主動與地方政府保持密切聯繫；另要求部隊執行任務前落實勤前教育、加強風險管控及人、裝安全。

▲▼ 第五作戰區已要求所屬各災防區密切注意雨勢狀況，完成防範豪大雨整備措施。



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