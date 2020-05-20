匍匐爬過「天堂路」滲出鮮血　海軍陸戰隊12位蛙人誕生

▲海軍陸戰隊12位新科蛙人誕生。（圖／軍聞社提供，下同）



圖文／軍聞社

12位海軍陸戰隊兩棲偵搜專長班150期學員，熬過6天5夜的克難週訓練之後，今日在教官與家屬見證下，通過佈滿咕咾石的天堂路，完成「天堂路鑑測」試鍊，從指揮官王中將手中接過蛙人臂章，成為合格的兩棲蛙人。

兩棲偵搜專長班150期「天堂路鑑測」上午於左營厚綵營區舉行，學員於場邊操作蛙人暖身操，為通過天堂路做準備。隨後，在會場指揮官一聲令下，天堂路正式揭開序幕，學員以包括仰臥打水、俯臥打水、仰臥倒立、手足並起、跪臥挺腹、腿部運動、背部運動、仰臥挺身等關卡前進，教官用最嚴格的標準，檢視學員測驗中的動作，針對動作不確實的學員叫回原點「重新再來」。

同時，家屬及親友也在旁加油打氣，即使學員身上被咕咾石劃出多道傷口、滲出鮮血，仍奮力向前，以滾、爬、翻、匍匐前進等基本運動往終點前進，在50公尺的過程中，考驗學員們的堅強意志與耐力。

完成天堂路測驗的150期12位學員，由王指揮官在終點親授最高榮譽的蛙人臂章，並由家屬親餵象徵「苦盡甘來」的糖果，學員們紛紛與家屬見面後留下感動的淚水，場面感人動容。

指揮官王中將致詞時表示，在受訓期間，每位學員將「無條件服從、無限度忍耐」的精神發揮到極致，所有的寶眷、來賓都見證學員成功通過天堂路。王中將再次強調，兩棲偵搜專長班不是每個人都能通過，也不是每個人都敢來嘗試的班隊，因此，這些辛苦的訓練過程，將會成為每位學員永生難忘的回憶。

本次兩棲偵搜專長班12位學員當中，分別是5位軍官、4位士官以及3位士兵，相互扶持一起熬過訓期，成為合格蛙人，這12位新科蛙人也將為海軍陸戰隊注入新的戰力，繼續守護國家安全。