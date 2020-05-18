823砲戰功勳艦「中海艦」廢鐵出售　海軍：以文字影音保存

▲呂玉玲、敖以智。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者黃巈禾／台北報導

曾歷經八二三砲戰海軍功勳艦「中海艦」將報廢出售為廢鐵。對此，海軍參謀長敖以智中將表示，「老兵不死，只是凋零」，海軍會利用專書、文字、圖片、影音等方式進行保存。

國防部18日以「因應近期南海情勢，我國防情資掌握與相關戰略部署」為題，在立法院外交及國防委員會業務報告，並備質詢。

國民黨立委呂玉玲表示，海軍一艘功勳艦「中海艦」，在2010年就已退役，聽說海軍要用底價新台幣1400萬元，準備開標出售，請問是以廢鐵的方式嗎？敖以智回應「是」。呂玉玲再問，開標對象是對全世界投標，還是只有對國內？敖以智回應，這是公開的，是國內標。

呂玉玲又問，中海艦在2010年就已退役，每個月管理費與維護費有多少？敖以智表示，依法除役報廢項目不能編列管理費與維護費，除非進行例如靶船等額外利用。呂玉玲追問，這10年來沒有一些維護管理費？敖以智回應，「對」。

敖以智指出，除役艦艇共有3種用途，後續運用包刮「靶船」、「地方政府展示」、「報廢」，有關地方政府展示這部分，可向海軍提出申請。

敖以智說明，金門縣政府於2014、2015年為了觀光產業有申請中海艦作為地方政府用途，並獲同意，但金門縣政府評估後又沒有執行，擺在除役艦碼頭，本身狀況不是很好，且有維安因素，經審慎評估後，只能用標售的方式處理，否則會產生很大的維安因素，海軍對功勳艦的發展、光榮歷史，會利用專書、文字、圖片、影音等方式進行保存。

敖以智提及，美國二戰名將麥克阿瑟曾說「老兵不死，只是凋零」，把中海艦當作精神象徵，不見得要保留實體，很多值得留下來的文物，包含一些裝備也是有保存下來。

呂玉玲表示，功勳艦留下太多歷史跟感情，沒有再進行審慎的評估，讓大家在軍史上可以緬懷、紀念的話，還以廢鐵的方式招標出去是很可惜的。敖以智聽完後也直說，「是」，有價值的文物一定都會留下來，而中海艦也已經招標完畢，是國內得標。