蓬佩奧稱蔡英文「總統」　陸國防部發聲明：極端錯誤、非常危險

▲總統蔡英文迎來第二任期。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者曾俊豪／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）公開發表聲明，祝賀蔡英文連任。對此，大陸國防部20日發表聲明，表示對蓬佩奧的聲明「強烈不滿」與「堅決反對」。大陸國防部指出，美方行徑嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，「極端錯誤也非常危險」；同時警告台灣，挾洋自重沒有出路。

蓬佩奧指出，蔡英文帶領的民主台灣，台灣堪稱區域跟世界表率，美國將持續作為良善力量與台灣的可靠夥伴。美國對台灣支持不分黨派，台美對印太地區有著共同願景。他也再次肯定台灣防疫模式，值得國際效仿，並強調「在蔡總統領導下，台美關係必將持續欣欣向榮」。

由於蓬佩奧聲明中以「總統」稱呼蔡英文，引起陸方不滿，包含國台辦、外交部都發表聲明回擊。大陸國防部則發布新聞稿，重申台灣是中國不可分割的一部分。美方行徑嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重干涉中國內政，嚴重危害中美兩國兩軍關係發展，嚴重損害台海地區和平穩定，是極端錯誤的，也是非常危險的。

▲美國國務卿蓬佩奧祝賀蔡英文就任。（圖／路透）

文中提到，台灣問題是中國內政，事關中國核心利益和14億中國人民民族感情，不容任何外來干涉。我們堅決反對任何國家與台灣開展任何形式的官方往來和軍事聯繫。我們絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去！

文中強調，挾洋自重沒有出路，以台制華注定徒勞。「台獨」分裂勢力及其行徑有悖民族大義，必將被釘在歷史的恥辱柱上。中國人民解放軍有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗任何形式的外部勢力干涉和台獨分裂圖謀，將採取一切必要措施堅定捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。

▲加拿大議員Michael Cooper也祝賀蔡英文。（圖／翻攝自臉書／Michael Cooper）