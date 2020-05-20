　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

朱自清其實超討厭父親！〈背影〉真相「根本演八點檔」...一拿到禮物怒典當

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼朱自清。（圖／翻攝自百度百科）

▲朱自清跟父親的關係一直很緊張。（圖／翻攝自百度百科）

文／ 江仲淵

朱自清的〈背影〉一直是大家耳熟能詳的散文作品，這篇敘述父愛的文章在一九二五年發布後，隨即在文壇引起熱烈回響，許多人看完後大為感嘆朱自清的文筆，竟能將父親對子女的愛表達得深刻細膩，尤其是父親肥胖的身材翻越月臺的情景，更是令人為之動容。

朱自清與父親在文章之外的關係究竟如何呢？其實一直很緊張，父親是迂腐的舊時代文人，朱自清卻是新派的北大青年，兩人價值觀不同，大半輩子都在拗脾氣中度過，就連〈背影〉的創作背景，其實也和父子雙方的挑唇料嘴密不可分。

請繼續往下閱讀...

朱爸爸的嚴厲教育
要說朱自清與父親的關係，就必須從他的出生開始說起。朱家一直以來都是書香門第，祖上的人物幾乎都是考取功名的讀書人，就連朱自清的爸爸~朱鴻鈞也不例外，他是徐州當地的榷運局長，領著公務員的薪水工作，什麼是榷運？「榷」的意思是專賣，而「運」代表運送，榷運局長就是政府所設掌管鹽專賣專運的地方官員，白話講就是「菸酒公賣局長」。

雖然局長聽起來很大，但朱家的親戚都是達官顯要，政治地位比他高的人多得是，在他們眼中，當上局長顯然不是一件了不起的事情。朱鴻鈞是家族中最不起眼的一位，對仕途不順的自卑，使朱鴻鈞種下了心結~他一定要勝過別人，即便自己贏不了，也得讓兒子比過。

▲▼朱自清。（圖／翻攝自百度百科）

▲朱自清的父親對他相當嚴格。（圖／翻攝自百度百科）

朱自清便是在這種背景下誕生，朱鴻鈞對他的要求一直很嚴格，簡直將他當作考試機器，父親喜歡文言文，便不准朱自清寫白話文；父親喜歡老學堂，便不讓朱自清接受新式教育。朱自清從小就不敢違抗父親的話，精神壓力遠比一般人承受得大。放學回來，父親總要檢查朱自清的作文，命令他拉張小板凳，一邊喝著榷運局的酒，一邊低吟朱自清的作文，如果看到文章所評不好、字句被刪改太多，朱鴻鈞就訓斥兒子，動輒打罵，有一次甚至將作業丟到火爐燒掉，對年幼的朱自清造成的衝擊可想而知。

考得好怕下次退步，考不好又怕挨揍，朱自清的童年生活就是在戰戰兢兢的環境下度過。但換個角度想，或許正是這種教育風格，保障了朱自清持續接受教育的機會，從而培養出無與倫比的學習能力。十八歲那年，朱自清順利考入北京大學，光宗耀祖。

不過，與朱自清的耀眼光芒相比，當時的朱鴻鈞卻陷入泥潭般的事業糾紛。那年，朱家發生了一場驚天動地的變動，從此改變他們的歷史進程，這場變動在〈背影〉也有所著墨：

祖母死了，父親的差使也交卸了，正是禍不單行的日子！

朱自清沒有講到的是，祖母為什麼會去世，父親為什麼會丟了工作，好像是刻意隱瞞些什麼事情，草草將它一筆帶過。其實這幾句話的背後，暗藏著八點檔式的家庭糾紛。

▲▼朱自清。（圖／翻攝自百度百科）

▲朱自清家曾暗藏著八點檔式的家庭糾紛。（圖／翻攝自百度百科）

都是姨太太的錯
朱鴻鈞的私生活一直有很大的毛病，對孩子嚴格，對婚姻也十分迂腐，他從小接受舊式教育，是帶有酸楚味的舊式文人，直到民國成立後，也堅決不做那時代的一分子。

《中華民國臨時約法》曾明文規定一夫一妻制，但朱鴻鈞仍嚮往舊時代的生活，擁有原配周氏、潘姓姨太太，在外地工作時，還偷偷續娶了一房姨太太，並與多位女子來往聯繫。

民國時期續娶姨太太並不是一件稀罕的事，只要低調一點，沒有人會管，像康有為就有五位姨太太。不過事情壞就壞在朱鴻鈞續娶姨太太時沒有告訴家人，此事傳到揚州老家，惹得空守閨房已久的潘姓姨太太發怒，跑到朱鴻鈞的辦公處大吵大鬧，這件事被當地媒體《醒徐日報》披露後，影響愈發嚴重，朱鴻鈞很快就被革職查辦了。

朱鴻鈞失業後，朱家一時間沒了經濟來源，為了化解龐大的家庭支出，只好將姨太太們盡數打發。此時的朱鴻鈞可謂是本末倒置，不但沒有姨太太享樂，自己也落得一身欠債。事情傳到朱自清七十一歲的祖母耳裡，老人家一時氣急攻心，竟被活活氣死了，這便是朱自清筆下「祖母死了」的真正原因。

朱自清與祖母關係極好，對於祖母的去世，他始終沒有辦法接受。當年的朱自清，已然不是過去唯唯諾諾、深怕被父親懲罰的懦弱少年了，他邁入叛逆期，獨立和自我意識日益增強，迫切希望擺脫家庭壓迫；除此之外，他也很清楚，若不是父親固陋守舊、花天酒地的個性，無災無病的祖母肯定不會那麼快過世。

辦完喪事後，朱家已是債臺高築、阮囊羞澀，為了供應朱自清繼續讀書，父親只好到南京尋找工作。那一天，正是朱自清返校的日子，父子同行一段路後，至浦口車站分手，當時朱自清還是對父親感到不滿，〈背影〉是朱自清時隔八年的回憶之作，他的心底恐怕沒有放下苛責，在〈毀滅〉一文中曾大膽披露朱家的家庭問題：

在我煩憂著就將降臨的敗家的凶慘，和一年來骨肉間的仇視，互以血眼相看著的時候，在我為兩肩上的人生的擔子，壓到不能喘氣，又眼見我的收穫渺渺如遠處的雲煙的時候……我的故鄉在記憶裡的，雖然有些模糊了，但它的輪廓我還是透熟的。

還有網友PO出了朱自清父親爬月台的插畫，被稱讚是「神助攻」！（圖／翻攝自爆廢公社）

▲〈背影〉詳盡描寫父親的身影。（圖／翻攝自爆廢公社）

朱自清在大學期間和父親一直沒有什麼聯絡，後世遺留下來的書信也寥寥無幾。
在〈背影〉中，父親在離別前曾送給朱自清一件紫皮大衣，我們不知道的是，當時朱自清根本沒把父親的禮物放在心上，甚至在畢業那年就把紫皮大衣典當掉了：

在畢業的那年，到琉璃廠華洋書莊去，看見新版《韋伯斯特大字典》，定價才十四元。可是十四元並不容易找。想來想去，只好硬了心腸將結婚時候父親給做的一件紫毛水獺領大氅親手拿著，走到後門一家當舖裡去，說當十四元錢。櫃上人似乎沒有什麼留難就答應了。

將大衣交給當舖時，朱自清「也躊躇了一下，卻終於捨不得那本字典」，在知識與親情的取捨間，即便有一絲猶豫，仍迅速選擇了汲取知識，很難想像，究竟父親對他造成了多大的打擊，才會使多愁善感的朱自清，將手邊唯一足以思念的家鄉物品拿去販賣；或者朱自清在北大期間從未思念家鄉，才會輕易地將紫色大衣賣出去，我們不得而知，只知紫色大衣從此消失在朱自清的世界。

更深一層的傷口
朱自清從北京大學畢業後，因成績優異，被杭州第一師範學校選中成為導師。而在南京找工作的父親，找了兩、三年，仍沒有尋得一份正經工作。朱自清與父親的情感雖然尚未破冰，但為了資助父親，每個月仍會將一半的工資寄到家中，不過父親卻大有鳩占鵲巢之勢，將這些錢視為理所當然，甚至曾勸諫朱自清不要再當導師這種「清貧的職業」，換句話說就是表示：他覺得拿到的錢太少了。

一九二一年，朱自清的妻子武鍾謙再次懷孕生子，所謂僧多粥少，家庭要供養的人太多，金錢來源卻只有朱自清一人承擔，他不得不用拆東牆補西牆的方式，勉強應付家庭負擔。不過父親在此時顯得很不團結，因為收到的錢愈來愈少，居然大發脾氣，利用自己與校長的私交，直接讓學校把朱自清的當月工資全數送到家裡供他使用。朱自清賺的錢，無法自己花，好不容易組成的小家庭，一下陷入沒有收入的局面。

▲▼朱自清。（圖／翻攝自百度百科）

▲朱自清撰寫〈父母的責任〉，抨擊中國舊式家庭的種種弊端。（圖／翻攝自百度百科）

讓朱自清無法接受的事遠不僅如此，朱鴻鈞常趁他在外工作時，欺負他的妻子武鍾謙，不是擺臉色給她看，就是一頓破口大罵。武鍾謙原本是個非常開朗的女孩，朱自清很喜歡看她笑~想到這些，我心上總是溫暖的~但經過朱鴻鈞的冷嘲熱諷，她的笑容愈來愈少。夫妻分隔兩地時，武鍾謙常抱怨想回娘家，但朱自清都以為她在鬧彆扭。

直到一次返家，心細如髮的朱自清看到武鍾謙面有苦色才察覺不對，詢問之下終於知道事情的來龍去脈，他一不做，二不休，帶著妻兒離開故鄉，不再和父親有一點接觸，就是在這時，朱家父子關係徹底跌落谷底。朱自清當月奮筆疾書，寫下長篇大論〈父母的責任〉，抨擊中國舊式家庭的種種弊端：

依我們的標準看，在目下的社會裡~特別注重中國的社會裡，幾乎沒有負責任的父母！或者說，父母幾乎沒有責任！

雖然沒有指名道姓，指向卻是明確的。後續幾年，朱自清幾乎未與父親聯絡過，便就是散文〈背影〉開頭「我與父親不相見已二年餘了」的真實背景。曾有一次，朱自清想回家探親，主動緩和與父親的矛盾，朱鴻鈞卻連門都不讓他進去，親戚放他進門後，父親連一聲招呼都沒有。朱自清在老家待了短短幾天，就怏怏地離開了。

〈背影〉的誕生
父子倆從一九二三年至一九二五年，足足分開兩年有餘，也許是因為分開，讓彼此有好好冷靜思考的機會，他們開始反思自己過往的種種不對，雙方的感情不再像之前箭靶弩張。縱使觀念不同，畢竟還是父子；縱使有再大的仇怨，也會隨著時間的洗鍊而慢慢淡化。

一九二五年，朱鴻鈞已是接近花甲之年的老年人，由於前半生奔波忙碌，他的身體狀況已大不如前，出現各種大大小小的疑難雜症。人生到了最後的歲月，也是該總結自己一生的時候了，朱鴻鈞為晚年安詳而感到歡喜之餘，心裡難免會為家庭的不和樂感到惋惜，他思念著朱自清，後悔前半生的種種武斷，影響到兒女的生活。

▲柑橘,橘子,水果。（圖／unsplash）

▲朱自清最後藉著〈背影〉瓦解和父親的積怨。（圖／翻攝自百度百科）

朱鴻鈞最終選擇放下長年樹立的自尊，提筆給在清華教書的朱自清一封家書。信的內容很簡單，只有短短幾句話：

我身體平安，惟膀子疼痛厲害，舉箸提筆，諸多不便，大約大去之期不遠矣。
朱鴻鈞還是那位剛毅木訥的嚴父，文內沒有驚濤駭浪的情感，也無細水長流的思念，表面看來，簡直是再尋常不過的絮叨，不過這已經是朱鴻鈞的一大步了。昔日專恆武斷的他，今日竟選擇主動先向朱自清示好，並在信中流露出「示弱」的氣息，在朱自清的印象中是從未發生過的事。

記憶是很微妙的東西，能在時間與氛圍不同的情況下，呈現出不同的反應。在憤恨之下，回憶的東西全是不好的；在思念之下，回憶的東西全是情治豐滿的。朱自清雖然和父親決裂數年，心裡其實也有捨不得的一面，當父親的書信擺在案頭時，朱自清的淚珠不禁在眼眶打轉~「在晶瑩的淚光中，又看見那肥胖的青布棉袍、黑布馬褂的背影。」他和父親的積怨，竟在這一瞬間土崩瓦解了。

以往回憶起父親，朱自清滿是怨言，可經歷了兩年的沉默後，他驀然回首，痛苦的記憶已然全部退去，所剩的是父親全然的愛與關懷。那一天晚上，朱自清翻來覆去，就是睡不著覺，少時的種種回憶湧上心頭，模糊的面孔開始清晰。他遂將記憶中與父親在火車站送別的情景，用飽含深情的手法寫成了〈背影〉。在文章中，朱自清不僅對父親多年的荒唐行為隻字未提，也一筆帶過持續兩年的失和，他將大量筆墨用在親情交流之上，並在文章的最後一段，表露出對於再次相見的渴望：

唉！我不知何時再能與他相見！

不久，朱自清以《背影》為題的散文集順利出版，書稿被寄到父親的住所，朱鴻鈞行動不便，吃力地將椅子挪到窗前，戴上老花鏡，一字一句地誦讀兒子的文章。據朱自清三弟朱國華回憶：

「只見他的手不住地顫抖，昏黃的眼珠，好像猛然放射光彩。」朱鴻鈞對兒子朱自清曾傾注了最多的心血，朱自清成長的路上，也離不開父親的引導，即使雙方有各自的小缺點，卻始終是打斷骨頭連著筋的家人，當父親看完散文後的那一刻，這對經歷大半輩子相愛相殺的父子，最終解開了彼此的心結，重拾父子舊情。
還有什麼事情，比家庭和樂更重要呢？

本文摘自《民國文人檔案，重建中》／江仲淵／時報出版

ET快訊
致災性降雨要來了！首波「西南氣流」將合體鋒面　最危險時間、熱
即／逆轉勝！欠1.8萬罰款整棟房被法拍　執行署撤銷拍賣程序
蓬佩奧稱蔡英文「總統」　陸國防部發聲明：極端錯誤、非常危險
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

李永得接文化部長心情「惶恐又幸運」！鄭麗君感性告別：未來被一首詩感動時都會想起各位

善耕365／在家工作很爽？　防疫期間居家媽媽血汗加倍...

結婚Double愛你！1035對新人登記結婚　新北三姊妹相揪同日嫁

致災性降雨要來了！首波「西南氣流」將合體鋒面　最危險時間、熱區出爐

全台8時串連點亮HERO！「520線上音樂會」史上首次6地順時鐘接力演唱

基隆浪漫結婚Double愛你　情人湖公園佳偶勇敢放閃表心意

丟臉到國外！外媒爆明道大學把外籍生當學工　每天在冷凍廠剝鷄皮8小時

彰化沙鍋魚頭520開幕滿滿愛心　狂賣400多碗...5.6萬全捐家扶兒

老公出車禍！人妻急call「我是他老婆」　結局神展開...網傻眼：卡到陰喔

羞比520手勢告白！傻瓜夫人秒誤解…「出剪刀」魔性回覆　他笑跪了

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

吳尊問「跟曾之喬何時生」　辰亦儒羞回：三個月內不能說

孫協志牽手約會夏宇童！　「1細節」被爆不只是女友

世衛會稱「中國疫情公開、透明」 習近平：2年內金援各國20億美元

紅豆餅3個10元、25元巨大春捲 網紅盤點宜蘭5間道地素食小吃

輕輕一拉無痕跡！7招縫紉技巧　醜破洞補上小圖樣變身趣味設計

李永得接文化部長心情「惶恐又幸運」！鄭麗君感性告別：未來被一首詩感動時都會想起各位

善耕365／在家工作很爽？　防疫期間居家媽媽血汗加倍...

結婚Double愛你！1035對新人登記結婚　新北三姊妹相揪同日嫁

致災性降雨要來了！首波「西南氣流」將合體鋒面　最危險時間、熱區出爐

全台8時串連點亮HERO！「520線上音樂會」史上首次6地順時鐘接力演唱

基隆浪漫結婚Double愛你　情人湖公園佳偶勇敢放閃表心意

丟臉到國外！外媒爆明道大學把外籍生當學工　每天在冷凍廠剝鷄皮8小時

彰化沙鍋魚頭520開幕滿滿愛心　狂賣400多碗...5.6萬全捐家扶兒

老公出車禍！人妻急call「我是他老婆」　結局神展開...網傻眼：卡到陰喔

羞比520手勢告白！傻瓜夫人秒誤解…「出剪刀」魔性回覆　他笑跪了

888萬起！BMW「最帥跑車」M8 Coupe/Gran Coupe 600匹強悍登台

韓慰安婦機構「濫用捐款」！佛教高僧購書耗百萬　卻買不起防癡呆繪本

BBC整理蔡英文新任期6大挑戰！「防疫外交」成果有限　社會對立添不安

國民黨批蔡英文「詞藻華麗內容空泛」　林俊憲酸：恐怕很難超越「633」

外資大砍台股！Q1減持176.5億美元　創歷史新高紀錄

周杰倫、昆凌520灑狗糧❤️　甜跳雙人舞「右手讓粉絲都笑了」

NeiNei霸氣飆舞44秒！　自信撩髮湊向鏡頭…大長腿神複製老爸吳尊

摳爆少女像！韓23歲男對慰安婦「擲石洩憤」...被制止反毆對方3拳

Pony幫你分析4大「底妝工具」用法＆妝效　最後一種搭配超好用！

獨／舌頭發霉！她硬撐2個月…竟「爛出10元深窟」　醫挖整塊肉嘆：第二期了

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

生活熱門新聞

馬尾妹手扶梯爆屁股蛋　阿伯狂瞄

劇毒龜殼花現蹤陽明山？網一看驚了

好市多消暑夯品！阿嬤隨手一炒神了

FoodPanda狂被投訴564件

雷雨胞靠近中！今熱區出爐　周四起全台3天劇烈強降雨

業績太好遭人妒　華歌爾松隆子慘遭下符

「口譯界張鈞甯」錄取哈佛了！

玉蘭花奶奶雨天擺攤！蜷縮打瞌睡

洗完車1分鐘後悲劇了　老闆無奈笑…他臉綠

逛全聯「商品Logo全朝內」內行解答

快訊／連續13天+0！無本土病例38天

鋒面北→南豪雨轟炸全台濕！3天防雨彈

牽車找1小時結局氣炸！網一看經典神車歪樓

台大醫正妹小馮爆休學！本尊嗆辣回應

更多熱門

相關新聞

老公親手悶心腦麻女　妻悲痛

老公親手悶心腦麻女　妻悲痛

新北市1對70多歲的陳姓老夫妻，長期照顧腦麻女兒50多年，今年3月間，陳男看女兒牙痛難過，餵了止痛藥仍整夜呻吟，一時衝動，拿棉被悶死女兒，再吞下大量安眠藥，陳妻隔天清晨發現家裡靜悄悄，開房門發現老伴和女兒都不醒人事，趕緊打119只救回陳男，就在母親節前夕，台北地檢署依家暴殺人罪起訴陳男。

女童畫「洗澡情境」洩他色行…狼父遭判7年

女童畫「洗澡情境」洩他色行…狼父遭判7年

金正恩專用列車「詭異停靠元山」CNN分析：大事要發生

金正恩專用列車「詭異停靠元山」CNN分析：大事要發生

女兒喪命溪中隔年兒子也溺斃　烏來粗心爸心痛認疏失

女兒喪命溪中隔年兒子也溺斃　烏來粗心爸心痛認疏失

8年來貪吃沒變！汪廚房背影超萌

8年來貪吃沒變！汪廚房背影超萌

關鍵字：

朱自清背影父親

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳時中辦公室曝光！蔡英文走進驚呆

快訊／羅志祥520再發聲謝罪周揚青！

蔡依林爸媽證實已離婚！

妻被酸像菲傭！宥勝爆一度甩了她秒交白富美女友

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

宋慧喬爆「關鍵4細節」復合玄彬

即／台南路樹倒塌！女騎士當場斷氣

「極限運動女神」遺體被尋獲！失蹤6天深山難運出

托嬰中心粗暴顧嬰　2保母遭重罰

相差56歲！乾爺爺23歲妹面前開「12星座男女姿勢圖」

蔡依林爆有了「5歲混血親弟弟」！60歲爸爸再婚娶泰國妹

陳鏞基被拍牽辣妹回飯店　老婆發文回應

系真的！他用超商點數免費將夢幻哈雷帶回家

陸媒520曝光兵推影片 24小時「解放台灣」

二哈狠臉嗆聲阿金　爸鬆手牠垮臉

更多

最夯影音

更多
博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆
399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面