新冠肺炎「連續38天」零本土　累計402人解隔離！

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（20）日表示，國內今日無新增病例，維持累計其中440例確診，分別為349例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊，確診個案中7人死亡，402人解除隔離，其餘持續住院隔離中。台灣已經連續13天零確診，連續38天無本土病例。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者張一中攝）

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根據指揮中心統計，昨（19）日新增224例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報69,876例(含68,824例排除)，其中440例確診，分別為349例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，402人解除隔離，其餘持續住院隔離中。有關129名印度返台民眾，已監測期滿解除隔離，今日返家自主健康管理。

▲今日解隔離人數達402人。（圖／衛福部提供）

指揮中心表示，全球累計4,921,252例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國1,551,150例、俄羅斯299,941例、巴西254,220例、英國248,818例及西班牙232,037例為多；病例中322,039例死亡，以美國92,996例、英國35,341例、義大利32,169例、法國28,022例及西班牙27,778例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離，或是搭乘捷運、台鐵、高鐵等大眾交通運輸時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

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