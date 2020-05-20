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金芭黎茶舞營業了！高雄八大解封第一天…服務生忙進忙出：喜迎客人

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▲▼ 金芭黎舞廳解封現況。（圖／記者黃子倩攝）

▲金芭黎舞廳歷經疫情波折後，終於在20日恢復營業。（圖／記者黃子倩攝）

記者許宥孺、黃子倩／高雄報導

受到新冠肺炎疫情影響，高雄市金芭黎舞廳應該是全台灣酒店、舞廳業當中影響最大的，因為早在1月就有確診台商前往店內消費，舞廳一度停業消毒，生意也大受影響，而後續中央流行疫情指揮中心又在4月9日宣布特種行業暫停營業，歷經了許多波折，現在金巴黎舞廳終於可以恢復營業。

指揮中心在5月9日宣布八大行業「有條件解禁」，高雄市政府報請中央核定，並由衛福部長陳時中口頭承諾交由地方政府決定，經相關主管討論後，決定在20日上午8點起有條件開放八大行業恢復營業。《ETtoday新聞雲》記者觀察，高雄市20日中午開始下起大雨，不過天氣並不影響開店準備，金芭黎舞廳門口已有值班人員忙進忙出，確定已在中午時間恢復茶舞營業，預計晚舞也會恢復營業，據了解，約12點多時，店內還未有客人上門消費。

▲▼金芭黎舞廳門口有員工忙進忙出。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼金芭黎舞廳門口有員工忙進忙出。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼金芭黎舞廳門口有員工忙進忙出。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市衛生局長林立人表示，酒店、舞廳開放有4大條件，包含進入場所量體溫、乾洗手消毒、保持社交距離，若是無法保持場域內1.5公尺以上社交距離就一定要配戴口罩，以及實名制和「實聯制」，可實際聯絡到當事人，另外業者應使用漂白水適當作環境清消，稽查小組也會不定時前往稽查，若違反開放原則，將會依法開單告發，可處新台幣3000元以上至1萬5000元以下罰鍰，若複查未改善，可勒令停業1個月至改善為止。

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