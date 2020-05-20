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東森購物APPLE旗艦館下殺7折起　滿萬回饋＄1150

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東森購物APPLE旗艦館（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網「APPLE旗艦館」即日起上線，開館慶強打多款熱銷商品優惠。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物網「APPLE旗艦館」今（5/20）正式上線，即日起強打多款熱銷商品優惠超殺7折起，MacBook Air最低25,900元起、iPad低至9,900元起、iPhone下殺85折以及iPhone SE可便宜入手之外，就連近期討論熱烈的AirPods Pro也僅6,590元，把握5/20當天下單最划算，消費滿萬最高回饋1,550。

東森購物網與台灣蘋果簽約正式合作，成為網購平台全產品授權之銷售通路，消費者在站上購入APPLE產品，除了搭配網站活動可享優惠，更重要的是多了一份原廠認證保障。

APPLE旗艦館上線後，同步推出「一如你所期待」開館慶主題活動回饋廣大果粉，包括滿3,000送300、銀行最高回饋10%之外，此次更結合LINE購物，5/20當天透過LINE購物進入東森購物網可再回饋最高LINE POINTS 4%。以iPad 32G 2019 售價10,355元來說，搭配指定銀行信用卡可獲得850刷卡金以及300折價券+414 LINE POINTS，回饋共計1,564。

東森購物表示，活動上線的第一個小時銷售額已是平常10倍，在取得APPLE授權經銷身份後，今年年度銷售可望高於前3年，除了開館慶活動，未來將帶來更多果粉期待的優惠。

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