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自煮防疫最安心　東森購物好評追加義式金杯精品咖啡豆

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東森購物-義式金杯精品咖啡豆好評追加（圖／東森購物提供）

▲東森購物嚴選DISCOVER COFFEE「義式金杯精品級咖啡口碑回饋組」，將於5/19（二）晚間22:40在電視購物47頻道與東森購物網限量銷售，每組2包入，東森價1,980元。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

全民宅生活時間拉長，不論是早上來杯咖啡醒腦、振奮精神後在家工作，或是假日慵懶起床喝杯綿密的拿鐵，在家輕鬆打造居家咖啡館，「自煮防疫」又潮又悠閒。東森購物嚴選DISCOVER COFFEE義式金杯精品咖啡豆，搭配22周年慶感恩回饋專案，每組2包入2千元有找，免出門也能享受極致的咖啡饗宴。

根據國際咖啡組織（ICO）調查，台灣人每年約喝掉28.5億杯咖啡，平均每人每年約飲用131杯咖啡，不僅咖啡廳密度為全球之冠，整體市場規模更上看800億元。看準咖啡市場龐大商機，東森購物於旗下電視購物及購物網引進頂級DISCOVER COFFEE義式金杯精品咖啡豆，口碑回饋組每組2包入，市售4,000元，限定下殺1,980元，5/19（二）22:40將於電視購物第47頻道開賣。

東森購物表示，DISCOVER COFFE最經典的「義式金杯精品咖啡豆」，銷售、回購、詢問皆為No.1，其嚴選1,600公尺以上阿拉比卡G1等級精品級生豆，產量十分罕見珍稀，除了要求在金杯理論（Gold Cup）的理想區域，烘豆師更特別講究各生豆的最佳烘焙度，精心調配呈現咖啡的香醇，採取工序十分繁複細緻的直火「分豆烘培法」，保證新鮮烘培、由超過35年經驗的咖啡烘培師精心調配，並經過國際精品咖啡師（SCA CSP Barista）及美國SCAA Q Grader咖啡品質鑑定師專業認證，滿足消費者越喝越挑的咖啡味蕾。

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