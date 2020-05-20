滿500送100！東森購物買添好運與了凡等同打75折　

▲和億生活集團旗下添好運及了凡油雞飯．麵要直接發現金券，添好運消費滿1000元送200元。（圖／和億生活提供）

記者黃士原／台北報導

政府的振興券尚未拍版定案，不過為了慶祝520，也慶祝連續超過一個月無本土新增案例，和億生活集團旗下添好運及了凡油雞飯．麵要直接發現金券，凡到「添好運」及「了凡」全台分店消費，添好運滿1000元送200元，了凡滿500元送100元，東森購物也享有同樣優惠。期間限定優惠回饋至5月31日止。

5月份和億生活集團旗下米其林品牌添好運、了凡獨家與東森購物攜手合作，推出17款獨家組合，售價488元起至1288元，讓消費者在家也能享受米其林美食。其中人氣商品酥皮焗叉燒包每17 秒就賣出1顆，港式牛腩湯麵、鮑汁燜鳳爪、鮮蝦燒賣皇、添好運流沙包、港式蘿蔔糕、XO醬禮盒也很受歡迎。而東森購物也同樣享有滿500元送100元，滿1000元送200元優惠，贈送的現金券可以在下次消費時直接使用，相當於75折。

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▲和億生活集團旗下添好運及了凡油雞飯．麵要直接發現金券，了凡消費滿500元送100元。（圖／和億生活提供）

而在東森購物單筆消費結帳消費滿1,000元贈送「楊枝甘露兌換券」(價值138元)，滿2,000元贈送「添好運流沙包」(冷凍商品價值276元)。米其林冷凍品熱銷爆量，加上部份食材進口恐斷鏈，目前全力加速生產，但消費者訂購後最長要等待約2週，和億生活集團也希望大家見諒。

因應端午節的到來，添好運再推出「好運糯米雞粽＋茶葉組」，優惠價888元(限量1000組)，了凡油雞飯．麵的「了凡招牌油雞全雞」優惠價680元，半雞節日禮盒優惠價888元，全雞節日禮盒惠價1188元；冷凍了凡招牌油雞全雞優惠價588元，冷凍了凡招牌油雞全雞+蜜醬叉燒+香烤排骨優惠價888元，消費滿1萬元(含)以上則再送現金折扣券2500元。



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