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18萬人苦等急難紓困！高嘉瑜轟審查不E化　衛福部坦言有困難沒時間

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▲▼立法院社福衛環衛福部次長蘇麗瓊報告紓困案 堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇麗瓊坦言，急難救助申請E化有困難。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊各產業，影響不少人生計，政府祭出急難紓困讓有需要的民眾申請。民進黨立委高嘉瑜今（20日）質疑，開放申請已1個月，審核率截至目前只有32.8%，根本緩不濟急，預估還有18萬人還要等上半個月或一個月，為何不E化，要讓大家奔波公所填寫，用人工審查。衛福部政務次長蘇麗瓊坦言有困難。

立法院衛環委員會今進行「因應疫情擴大急難紓困之執行概況」報告。高嘉瑜提到，急難紓困從3月19日到5月18日，受理申請23萬8234件，通過審核約5萬多件，通過率雖有75％，但實際審核只有32.8％，約7萬多人，緩不濟急。估計還有18萬人等待紓困，照此進度，還要多等半個月跟1個月時間，看衛福部業務報告，現在都是人工書面審查，不懂意義在哪。相關申請資料包括無保、沒工作、領其他補助等，政府都有，為何不開放線上申請？蘇麗瓊回應，內部本來有研議，但有一點點困難。

請繼續往下閱讀...

▲▼民進黨立委高嘉瑜於國防外交委員會中質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲高嘉瑜不滿急難救助紓困無法透過E化申請。（圖／記者湯興漢攝）

高嘉瑜不滿問困難在哪？民眾只要輸入名字、身分證就可，相關資料政府都可查核，只是看政府端願不願意，這些跟到區公所提出身分證有無不同，要搞成這樣。蘇麗瓊說，有花很多時間檢討既有制度改善， 但沒時間去做，各地樣態不一，有些地方需要長官蓋章確認，才會輸入申請資料。高嘉瑜認為，政府不是要從寬認定？為何還要一層層關卡？對民眾很不公平。

高嘉瑜說，明明就可用手機申請，結果要讓大家奔波、忙碌排隊，擠爆區公所，近1個月過去還沒辦法E化申請，且有無軍公教、勞保都可查核，就算是要簽切結書，也能線上。蘇麗瓊回應，每天都有不同事情要處理，案子就耽擱，並說再給他們時間，確認後會再回覆。

▲▼民進黨立委劉建國。（圖／翻攝劉建國臉書）

▲劉建國也針對急難救助紓困申請問題怒批衛福部。（圖／翻攝劉建國臉書）

民進黨立委劉建國會中也不滿衛福部將急難救助和紓困扯在一塊等問題，怒批當行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中都道歉，蘇麗瓊日前也道歉認錯，結果是持續將錯就錯。日前衛福部ICF做半套，身障認定忽略單耳、單眼者，已經遭監察院糾正，現在紓困的事情做到亂七八糟，問蘇麗瓊不差再一次糾正？質問說有責任可擔？擔不起不要硬擔，再承擔下去，所有這些嗷嗷待哺，想要申請紓困的民眾會夭折。

另外，高嘉瑜提到，急難紓困經費30億，5月中可能用完，但紓困方案供民眾申請到6月底，後續經費哪來？蘇麗瓊強調，只要符合都會發放，行政院提過費用會由特別費用支應。

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