淘寶台灣開店5大費用0元補貼　滿額無限次免運退貨物流費也買單

▲淘寶台灣推出五0招商補貼紅利政策，左起為SADA創辦人蔡宜家、STAGE品牌公關陳恩柔、淘寶台灣法務長宋育錚、Anzy創辦人洪文安、踏夢創辦人璃雪。（圖／記者周宸亘攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

台灣電商市場再掀補貼大戰！淘寶台灣18日公布「五0」開店補貼政策，包含運費、廣告費、開辦費、手續費、上架費等全部0元，祭出5大利多幫賣家開店省下一大筆成本費用之外，就連逆物流運費也都由平台買單，讓買賣雙方都得利。淘寶台灣估算總計將燒掉破億台幣的補貼金，對外發言人柯中甯說，補貼方案預計至少到年底，目標在今年雙11以前招募50萬商家進駐。

受到疫情影響，線下人流減少，紛紛轉往線上消費，讓宅經濟逆勢發威，淘寶台灣也在此時以「0運費、0廣告費、0手續費、0開辦費、0上架費」的「五0」開店利多內容，幫助更多個人賣家直接主動出擊進駐電商平台，而即使是企業賣家的成交手續費也僅收2～3%，是目前所有平台中費用最低。另外，買賣家最頭痛的運費，即日起在淘寶台灣全站消費滿199元，並選擇於7-ELEVEN、全家和萊爾富便利商店3大超商，所有物流費用不論取貨、退貨，不限次數一併由平台吸收。

▲「五0」開店補貼政策推出後，從4月底推出至今，新增賣家比例較1月份增加近145%。

柯中甯表示，從今年1～3月，淘寶台灣每個月新增賣家成長幅度接近30%，為了更突顯平台的存在與優勢，今年原定執行的「五0」開店補貼政策，因為疫情關係而加速推動，大幅降低開店成本除了減輕賣家壓力，並解決長期以來所面臨的廣告費、物流費等支出痛點，在這個時間點上也能得到紓困，觀察從4月底推出至今，新增賣家比例較1月份增加近145%，成長率相當驚人，也發現疫情對於賣家的衝擊後座力真的很大。

柯中甯也提到，「五0」開店補貼政策推出後，吸引了像是傳統製造業者轉型、網紅自營品牌來開店，個人賣家上架日用品販售也變多，除了新增賣家，每個月賣家線上活躍度也突破75%，高於其他一般電商平台50～60%，顯示補貼方案確實解決到賣家需求。而目前站上商品件數已突破3,500萬件，相較於剛開站店時約2,000萬件上下，半年多增加接近1倍。

▲Anzy創辦人洪文安提到，淘寶台灣的開店補貼方案，可以為支出費用如廣告費省下不少。

淘寶台灣開台半年，已有許多藝人、網紅品牌及知名潮牌相繼入駐，包括由亞洲天王周杰倫主理的潮流服飾品牌PHANTACi、知名潮牌STAGE等，以及IG人氣服飾品牌Anzy、SADA與動漫服飾商家等；其中，Anzy創辦人洪文安提到，之前在其他電商開設官網，一年支出費用加總10～20萬，對於淘寶台灣提供開店多項補貼，的確省下不少。

此外，看準微型創業趨勢，淘寶台灣推出全新開店模式「風格選物店」，預計招募百家風格選物店的頭家擔任「新潮合夥人」。淘寶台灣以14種服飾鞋包穿搭風格為店家主題，並透過大數據分析，了解台灣消費者造型喜好，從流行男、女裝到網紅私服、街頭潮流、動漫等特色服飾中，挑選人氣商品配入每一風格店家中，同時也提供豐富的免費宣傳資源，協助商家拓展市場能見度。

淘寶台灣表示，傳統實體零售店面往往需承擔店租、囤貨空間、批貨時間成本等壓力，如今疫情衝擊經濟，希望透過平台的力量，協助台灣的中小型賣家們以0成本、免囤貨、註冊即開店的簡易無痛方式，輕鬆當老闆，增加收入來源並穩定發展生意。

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