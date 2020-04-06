宅在家防疫暢讀！樂天Kobo全站限時7折　讀墨百本書籍雜誌免費看

▲民眾待在家防疫，購買電子書的趨勢也明顯提升。（圖／樂天Kobo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

乖乖待在家就是對防疫做的最大貢獻，而非常時期也讓閱讀需求提升，尤其反應在電子書上，免出門取貨、隨買隨看等特性，除了拉抬買氣業績倍增，使用閱讀器的活躍用戶也提升1倍以上，為了避免居家期間悶到發慌，電子書業者也陸續推防疫優惠，不僅中外文書及閱讀器祭出超殺折扣，還提供百本書籍、雜誌電子書免費訂閱，期限內可無限閱讀，宅在家防疫也有事可做。

樂天Kobo營運部長周立涵表示，受疫情帶動的網購效益，民眾選擇購買電子書的趨勢明顯提升，使用閱讀器的活躍用戶更提升一倍以上，其中像是時間管理、投資相關的書籍，近期表現最佳。樂天Kobo於4/9～4/12期間推出線上限時折扣，限時4天全站超過600萬本中文藏書通通7折，電子書閱讀器則同步在網路平台與實體展售店家展開限定優惠，指定機種閱讀器最高現折1,600元，再送600元購書金，預估閱讀器銷售可較上月成長近2倍。

Readmoo讀墨電子書推出「防疫暢讀」，即日起至4月底，讀者登入帳號皆可免費訂閱、無限閱讀體驗服務，包括《財訊》、《小日子》、《經理人月刊》、《Bella儂儂》、《DEAR》（阿滴英文）等多種雜誌精選期數，以及蒐羅生活休閒、進修學習、原創劇本、財經管理及世界經典5大類電子書，超過100本雜誌書籍都可自由選讀，讀者訂閱後，可選擇利用電腦或平板的瀏覽器、mooInk 系列閱讀器或「Readmoo看書」App等各種裝置來閱讀，活動結束後，書籍將自動從書櫃中消失。

▲因疫情關係，博客來觀察到書籍銷售第一季在運動類的書籍表現亮眼。（圖／博客來提供）

博客來觀察，受到清明連假與民眾待在家比例增高的關係，自4月截至目前為止，站上電子書業績相較去年同期成長1倍以上，最受歡迎類別仍以商業理財和心理勵志為主；另從整體來看，疫情影響民眾減少外出與上健身房的次數，取而代之的是居家運動成為新潮流，在今年第一季運動類書籍中，球類運動、登山與體能訓練書銷售漲幅逾4成，其中「體能訓練」的男性購買客層高達7成，包括1人健身、基礎肌力訓練、健身受傷修復、深蹲訓練、肌力增強等都是暢銷關鍵字。