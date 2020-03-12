線上閨蜜節、醫美大賞開跑　解決換季保養與口罩「危肌」

▲東森自然美閨蜜節主打人氣第一的瑞昇超逆齡賦活膠囊，推出好康三重送超值優惠。（圖／東森自然美提供）

記者洪菱鞠／台北報導

換季時節，天氣忽冷忽熱，再加上新冠肺炎的關係，肌膚狀況變得不好掌握，除了乾癢、脫皮或泛紅等各種問題，長時間戴著口罩，臉部肌膚被悶著，更容易出現過敏，對此，東森自然美閨蜜節、博客來線上醫美大賞分別推出保養對策，露天拍賣則有海外代購美妝折扣優惠，解決換季「危肌」。

東森自然美將於3/16起首度推出女孩專屬的「東森自然美閨蜜節」，主打熱銷第一「瑞昇超逆齡賦活膠囊」，把海茴香幹細胞、岩芽幹細胞與喜馬拉雅龍膽草3大專利保養成分，高濃縮集中膠囊內，除了可單擦按摩護膚，也能搭配其他保養品混合使用，預計將祭出獨家好康三重送優惠活動，透過東森購物網或VIP服務專線，凡購買「瑞昇超逆齡賦活膠囊60粒」2入組，即享買2送2超值優惠，再加贈蔘萃多肽旅行組（市價3,060元）以及限量閨蜜刮刮卡，讓姊妹淘一起由裡到外變美麗。

▲博客來即日起至3/31推出「醫美大賞」。（圖／博客來提供）

博客來即日起推出「醫美大賞」，囊括理膚寶水、雅漾、薇姿、DR.WU達爾膚、施巴，以及新引進的BIODERMA貝膚黛瑪、AHC等，15大國際人氣醫美品牌，參展商品超過500種，全面4折起，活動期間結帳滿1500元送200元E-coupon，活動至3/31，預估可望帶動活動業績較平日成長1成以上。另同步推出「換季保養對策」主打天然、低敏保養品，百款參展商品4折起。

露天拍賣根據近兩周的調查發現，美妝保養類商品銷量成長6成，熱銷美妝品牌依序為Dior迪奧、Estee Lauder雅詩蘭黛、CLINIQUE倩碧；單看銷售成績，銷量最好的則是Kiehl's契爾氏冰河醣蛋白保濕霜、品木宣言靈芝水、Dior迪奧癮誘粉漾潤唇膏，由於近期天氣變化大，可以發現到消費者對於保養較為注重。針對海外代購美妝品，即日起至3/31消費滿1,000現折500，使用Pi拍錢包結帳付款再享4%回饋，且海外代購直送免運費。