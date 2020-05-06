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受困武漢旅館48天只吃泡麵！台灣人封城逃疫第一手紀錄

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▲▼武漢肺炎，新型冠狀病毒，湖北封城，湖北封村。（圖／路透）

▲中國武漢市和湖北省陸續宣布封城、封省，上千名台灣人因此受困。（圖／路透）

記者林育綾／台北報導

今年春節新冠肺炎疫情爆發後，中國武漢市和湖北省陸續宣布封城、封省，上千名台灣人因此受困，而每人境遇不同，其中帶女兒去度假的ㄚㄚ（化名）因此受困在武漢旅館中48天，每天只能在旅館吃泡麵等待救援，也害怕一但生病就被送去隔離。時報出版近來第一手發行《返家：湖北武漢受困台灣人封城逃疫記》，邀請10位台灣人匿名共同撰寫，公開湖北自我隔離70天，台灣集中隔離14天的心情。

今年1月23日中國武漢市和湖北省陸續宣布封城、封省，上千名台灣人因此受困，大多是前往探親、旅遊、短期出差的民眾，僅少部分台商，他們沒有預期會面臨「有家歸不得」的這一天。時報出版社邀請10名滯留武漢及湖北各地的台灣人聯合撰寫，將自身受困、逃難以及等待的經歷與心情集結成書。

請繼續往下閱讀...

書中紀錄了許多台灣人逃離武漢返家的種種歷程，一名滯留在宜昌郊區的受困台人，寫下他未成功的離境過程，為了前往宜昌搭乘返台包機，需通過6重關卡抵達機場附近，而第2班返台包機卻已取消，只能帶著孩子，一家人疲憊的原路返回，持續等待回家的機會。

在湖北等待包機接返的台人，每個人的境遇不同，其中帶著女兒去武漢過新年假期的ㄚㄚ（化名），因封城受困在武漢旅館中48天，每天只能在旅館吃泡麵等待救援，沒有通行證無法離開旅館，也害怕若一生病，就會被送去隔離，整天活在惶恐之中。

而娜娜（化名）就比較幸運了，她與家人在湖北郊區務農的父母家待了2個月，農村的青菜米食不成問題，不但衣食無虞，甚至全家人都變胖了，唯一要擔心的只有孩子的課業是否趕得上進度。

幸運搭上包機返台的人，也詳實記綠搭機返台的漫長過程。從確定上機前，焦慮的在微信群組的資料登記，深怕資料不齊全而失去資格，到進入機場前的各城鎮重重關卡，登機前必須量體溫、確認病毒核酸檢測陰性，全副武裝的登機，直到最後安全抵達台灣後，才能真正鬆一口氣。

▲▼《返家：湖北武漢受困台灣人封城逃疫記》第一手曝光在台居住14天隔離所的佈置及隔離日常生活。（圖／時報出版提供）

▲《返家：湖北武漢受困台灣人封城逃疫記》第一手曝光在台居住14天隔離所的佈置及隔離日常生活。（圖／時報出版提供）

該書更第一手曝光在台居住14天隔離所的佈置及隔離日常生活，除了描寫這些心路歷程，也寫下與家人分開、對年幼兒女不捨的種種心情。《返家：湖北武漢受困台灣人封城逃疫記》由時報文化在5月5日出版發行。

▲▼時報出版近來第一手發行《返家：湖北武漢受困台灣人封城逃疫記》，邀請10位台灣人匿名共同撰寫，公開湖北自我隔離70天，台灣集中隔離14天的心情。（圖／時報出版提供）

▲時報出版近來第一手發行《返家：湖北武漢受困台灣人封城逃疫記》，邀請10位台灣人匿名共同撰寫，公開湖北自我隔離70天，台灣集中隔離14天的心情。（圖／時報出版提供）

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