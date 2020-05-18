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直擊世界各地「安樂死」瞬間！日本記者探索「最後告別」

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▲▼安樂死，針頭，醫療，口罩。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲日本國際記者宮下洋一走訪世界各國，直擊並記錄安樂死現況。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者林育綾／綜合報導

「安樂死」在許多國家仍充滿爭議且並未合法，日本國際記者宮下洋一走訪瑞士、荷蘭、比利時、美國、西班牙及日本等國家，直擊安樂死的「瞬間」和現況，探索生命的究極之問，尋找何謂「理想死亡」的答案，或出版社集結發行，也榮獲第40屆講談社非小說類文學獎，近來也發行來台！

宮下洋一撰寫《如果可以好好說再見：以愛告別，人生最後選擇的現場紀實》，探討安樂死最新現況。「安樂死」真的如同字面意思，是一種安詳離開人世的方式嗎？患者究竟承受著何種痛苦和折磨，以至於決定選擇結束自己的生命？目送這一切的家屬，又是怎麼想的呢？

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從西方到東方，宮下洋一除了回溯各國患者在死亡之前所經歷的過程，也訪問到了他們的親友，以及持贊成或反對立場的一線醫師、相關機構、瑞士協助自殺組織的日本會員、因為「安樂死事件」被問罪的日本醫師等。

▲▼日本國際記者宮下洋一，紀錄各國安樂死現況《如果可以好好說再見：以愛告別，人生最後選擇的現場紀實》。（圖／聯經出版提供）

▲日本國際記者宮下洋一，記錄各國安樂死現況《如果可以好好說再見：以愛告別，人生最後選擇的現場紀實》。（圖／聯經出版提供）

例如瑞士協助自殺組織「生命週期」（Life Cycle）創辦人艾瑞卡・普萊希克，在某次協助腦中風臥病在床的父親自殺之後，從此踏入了協助自殺的世界，曾一年協助80個人「結束生命」，其中也包括外國的自願者。

還有一名住在荷蘭的威爾・威瑟，因為罹患鱗狀細胞癌而決定接受安樂死。當天他找來親友舉辦了一場派對，作為最後的道別，而在照片拍攝後一個小時，威爾就離開了世界，享年66歲。

一位名叫莎賓娜・潔莉絲卡的空服員，31歲時因為腦梗塞失去了行動自由，從此在病床上生活了22年。她接受協助自殺的前一天，她留下遺言希望男友「能夠懷抱著希望活下去」，得年53歲。

宮下洋一後來發現，講求「個人主義」的西方文化，缺少東方家族社會重視的「群體意識」，所以選擇安樂死的阻礙較小。而在國家、文化、宗教等不同價值觀的影響下，每個人的想法也會不一樣，究竟要怎麼死怎麼生？其實各憑自己的判斷。而讀者跟著他豐富的現場紀實報導與思路，也能重新對生命的始終，做出不同觀點的審視。

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