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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

41國92政要影片祝賀蔡英文就職　完整名單一次看

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記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文20日舉行連任就職典禮，今年因為疫情影響，典禮從簡舉辦，各國政要也以「影片」方式獻上祝福。根據外交部統計，共計有41國92政要祝賀總統蔡英文連任。

外交部表示，受到疫情影響，許多我國友邦元首、理念相近國家政要等國際友人無法訪問台灣親自出席我國第15任總統暨副總統就職大典。因此我駐外館處運用創意與巧思，安排國際友人在各國具有象徵性地點拍攝影片，祝賀蔡英文總統及賴清德副總統就職。世界各地的國際友人希望將來自全球的由衷祝福，以最溫暖誠摯的方式呈現給台灣。

外交部說明，為了拍攝致賀影片，各國政要踴躍參與，總計有41國共計92人錄製影片，但考量520就職慶典時間緊湊，僅能剪輯播放其中14個友邦及19個理念相近及友好國家的65位政要的精簡版致賀影片在典禮中播放。外交部後續將推出完整版的祝賀影片，透過社群媒體等平台跟國人分享。不過，友邦中獨缺教廷。

另外，外交部也表示，20日的就職慶典也邀請各國駐臺使節代表參加並向總統及副總統致賀。

【完整祝賀名單】

史瓦帝尼王國 國王 恩史瓦帝三世 H.M. King Mswati III

瓜地馬拉共和國 總統 賈麥岱 H.E. Alejandro Eduardo Giammattei

海地共和國 總統 摩依士 H.E. Jovenel Moïse

宏都拉斯 共和國 總統 葉南德茲 H.E. Juan Orlando Hernández Alvarado

馬紹爾群島 共和國 總統 柯布亞 H.E. David Kabua

諾魯共和國 總統 安格明 H.E. Lionel Aingimea

帛琉共和國 總統 雷蒙傑索 H.E. Tommy E. Remengesau Jr.

貝里斯 總理 巴洛 Rt. Hon. Dean Barrow

聖克里斯多福 及尼維斯 總理 哈里斯 Dr. the Hon. Timothy Harris

聖露西亞 總理 查士納 Hon. Allen Chastanet

聖文森 及格瑞那丁 總理 龔薩福 Dr. the Hon. Ralph Gonsalves

吐瓦魯 總理 拿塔諾 Hon. Kausea Natano

尼加拉瓜共和國 副總統 穆麗優 H.E. Rosario Murillo

巴拉圭共和國 副總統 韋拉斯 格斯 H.E. Hugo Velázquez Moreno

日本 「日華議員懇談 會」會長暨眾議員 古屋圭司 Hon. FURUYA Keiji

日本 日本台灣交流協 會會長大橋光夫 Hon. OHASHI Mitsuo

日本 眾議員 岸信夫 Hon. KISHI Nobuo

澳大利亞聯邦 眾議院友臺小組 共同主席 裴瑞特 Hon. Graham Perrett

斐濟共和國 國家聯盟黨 黨魁 普比曼 Hon. Biman Prasad

印度共和國 國會下議院議員 萊克希 Hon. Meenakashi Lekhi

印度尼西亞共和國 前副總統 卡拉 Mr. Jusuf Kalla

大韓民國 韓臺議員親善協會會長 趙慶泰 Hon. Cho Kyoung Tae

菲律賓共和國 Sorsogon 省省長 艾古德 Hon. Francis Chiz G.

新加坡共和國 前國會議長 阿布都拉 Hon. Abdullah Tarmugi

德意志聯邦 共和國 國會副議長 庫比基 Hon. Wolfgang Kubicki

丹麥王國 國會副議長 柯絲高 Hon. Pia Kjaersgaard

捷克共和國 參議院副議長 霍絲卡 Hon. Miluše Horská

斯洛伐克共和國 國會副議長 葛蘭德 Hon. Gabor Grendel

斯洛伐克共和國 國會友臺小組 主席 歐蘇斯基 Hon. Peter Osuský

大不列顛與 北愛爾聯合王國 (英國) 上議院副議長 羅根勳爵 Lord Rogan

大不列顛與 北愛爾聯合王國 (英國) 下議院副議長 伊凡斯 The Rt Hon Nigel Evans

丹麥王國 北約前秘書長暨 丹麥王國前總理 拉斯穆森 H.E. Anders Fogh Rasmussen

歐洲聯盟 歐洲議會友臺小組主席 凱勒 Hon. Michael Gahler

德意志聯邦 共和國 國會友臺小組主席 魏爾胥 Hon. Klaus-Peter Willsch

法蘭西共和國 參議院友臺小組主席 李察 Hon. Alain Richard

歐洲聯盟 泛歐自由黨派 聯盟主席 范巴倫 Hon. Hans van Baalen

義大利共和國 義大利國會臺灣 友好協會主席 米蘭 Sen. Lucio Malan

波蘭共和國 國會友臺小組主席 安佐 Hon. Waldermar Andzel

捷克共和國 眾議院友臺小組主席 班達 Hon. Marek Benda

立陶宛共和國 國會友臺小組主席 史德波納維亞 Hon. Gintaras Steponavicius

拉脫維亞共和國 國會友臺小組主席 福強斯 Hon. Jānis Vucān

法蘭西共和國 國民議會友臺小組副主席 博多黑 Hon. Eric Bothorel

捷克共和國 布拉格市長 賀吉普 Hon. Zdenĕk Hřib

加拿大 加臺國會議員友 好協會會長 史葛洛 Hon. Judy A. Sgro

加拿大 聯邦眾議員 古柏 Hon. Michael Cooper

美利堅合眾國 美國在台協會主席 莫健 Mr. James Moriarty

美利堅合眾國 前司法部長 艾許克羅 Hon. John Ashcroft

美利堅合眾國 前國防部印太安 全事務助理部長 薛瑞福 Hon. Randall Schriver

美利堅合眾國 前駐聯合國常任代表 海利 Amb. Nikki Haley

美利堅合眾國 聯邦參議院 代議長 葛萊斯里 Hon. Chuck Grassley (R-IA)

美利堅合眾國 聯邦參議院外交 委員會主席 瑞胥 Hon. Jim Risch (R-ID)

美利堅合眾國 聯邦眾議院外交 委員會主席 恩格爾 Hon. Eliot Engel (D-NY)

美利堅合眾國 聯邦參議院臺灣 連線共同主席 殷霍夫 Hon. James Inhofe (R-OK)

美利堅合眾國 聯邦參議院臺灣 連線共同主席 孟南德茲 Hon. Robert Menendez (D-NJ)

美利堅合眾國 聯邦眾議院國會 臺灣連線 共同主席 迪馬里 Hon. Mario Diaz-Balart (R-FL)

美利堅合眾國 聯邦眾議院國會 臺灣連線 共同主席 席瑞斯 Hon. Albio Sires (D-NJ)

美利堅合眾國 聯邦眾議院國會 臺灣連線 共同主席 夏波 Hon. Steve Chabot (R-OH) 美利堅合眾國 聯邦參議員 魯比歐

Hon. Marco Rubio (R-FL)

美利堅合眾國 聯邦參議員 克魯茲 Hon. Ted Cruz (R-TX)

美利堅合眾國 聯邦參議員 史考特 Hon. Rick Scott (R-FL)

美利堅合眾國 聯邦參議員 布蕾波恩 Hon. Marsha Blackburn (R-TN)

美利堅合眾國 聯邦眾議院外交 委員會亞太小組 共和黨首席議員 游賀 Hon. Ted Yoho (R-FL)

美利堅合眾國 聯邦眾議員 匡希恆 Hon. John Curtis (R-UT)

美利堅合眾國 白宮副國家安全 顧問 博明 Hon. Matthew Pottinger

美利堅合眾國 國務院亞太助卿 史達偉 Hon. David Stilwell

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