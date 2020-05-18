人妻「買凶殺自己」遭行刑式爆頭　背後真相連警察都鼻酸

圖、文／鏡週刊

12年前，一名華姓女子太陽穴中槍死在車內，看來像是一起凶殺案，但警方調查後發現，其實是一起精心計畫的「買凶自殺案」。原來，華女因積欠大筆債務，竟與前夫、哥哥合謀，找槍手殺死自己，企圖詐領近3千萬元保險金。

因華女赴死前曾與前夫深情擁吻，且案發當天還與哥哥、槍手出現在同一地點，加上提供槍枝者及祕密證人的證詞，法院最後依加工自殺及槍砲罪，將華女前夫、華兄、槍手判刑。對於華女為家庭「以命換錢」，承辦檢警及法官都感到無盡心酸與遺憾。

2008年10月13日晚間9點51分，桃園縣警察局勤務指揮中心的電話響起，電話那頭除了些許廣播聲響外，無人回應，值班員警再次說了聲「110你好」後，電話就斷訊。

時任桃園縣警局大園分局偵查隊長的陳芳振回憶說：「隔天凌晨3點20分，轄區派出所接獲海巡署巡邏同仁報案，指台61線高架橋下，發現一輛小客車，駕駛座有一名女子頭部出血，已無生命跡象，接獲通報後我們隨即趕往現場，並通知鑑識小組採驗。」

當時負責鑑識的警官告訴本刊：「我們到場時發現駕駛座車窗開著，女子左邊太陽穴有燒灼痕跡，彈殼遺留在駕駛座後方，顯示凶手是把槍伸入車內、抵著死者頭部行凶。奇怪的是，死者身上綁著安全帶，完全沒有抵抗逃跑的跡象，而且駕駛座車門的置物處還留有一些碎紙條，上面寫著『61』『交流道』等字樣，第一時間我們就認為這案件不單純。」



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