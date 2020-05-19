小三與老公「一前一後騎馬」！正宮1天狂洗「150封簡訊」：做壞事…想告卻敗了

▲人妻怒告小三卻因一關鍵因素敗了。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者戴若涵／台北報導

台北市一名人妻指控，小三小綠（化名）不僅參加老公的博士班畢業典禮，2人還共遊蒙古、澳門，小綠還以妻子自居，自己過了數年之後才發現姦情，氣炸求償300萬元，但法官勘驗相關事證後，因「一關鍵原因」將人妻的訴訟駁回，可上訴。

人妻主張，小綠明明知道她跟阿宏是夫妻，竟仍在2002年11月至2017年2月間交往，期間不僅有多次性行為、互傳曖昧簡訊，還經常一同外出旅遊，小綠還曾參加老公在對岸大學的博士畢業典禮，在中國大陸廈門、澳門、蒙古等地都留有足跡，2015年又到台南、嘉義等地出遊過夜，外出時常有摟抱勾手、倚靠等親密舉動。

另外，人妻指控，小綠還將住處鑰匙交給老公，參與老公生活中各項活動，甚至在老公到醫院進行內視鏡檢查時，還以妻子自居填寫家屬同意書，破壞她婚姻及家庭生活的圓滿、幸福。她是在小綠對老公提出竊盜告訴後，才從丈夫口中得知此事，為此內心大受打擊，決定向小綠求償300萬元精神撫慰金。

對此，小綠稱，她跟人夫出遊時都沒有逾越普通異性朋友來往的常軌，雖然有勾手、倚靠等動作，也是她平時「對待異性朋友的習慣」，或是現場其他友人起鬨影響；鑰匙則是她先前出國時，委託人夫代為照顧家裡的寵物兔子才交出的，但事後人夫並沒有歸還。

▲小綠稱，會給人夫鑰匙是因自己要出國，託人夫幫忙照顧寵物。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

小綠表示，就算人妻主張的事實，但人妻2016年3月3日就已經傳送了150多封簡訊，辱罵她破壞家庭，可知人妻當時早就知道婚外情一事，卻到了2019年6月才提出訴訟，早已過了2年的消滅時效。

台北地方法院查看簡訊內容發現，人妻2016年3月曾傳訊給小綠，「搞別人老公，破壞別人家庭」，又細數老公與小綠的出遊地點「陽明山、摩鐵、吃小吃」、「蒙古騎馬一前一後，X大典禮還穿他的畢業服」、「每次去外面幹壞事回來，就去洗刷廁所，包括那天說了謊去妳那裡姦宿回來，就拼命的刷洗廁所，可見他心理知道這是髒事，是錯事」、「妳的事都是他告訴我的，可惡吧，在緊要關頭，他會咬別人求自保」，可推斷當時人妻已經知道小綠侵害了自己的配偶權。

雖然人妻表示，當時傳簡訊時只是猜測，且老公也從來沒有承認過，她是到小綠對老公提出竊盜告訴，警方持搜索票到家中搜索，老公才坦承姦情，但法官勘驗相關事證後，不採信人妻的說詞，認為人妻請求損害賠償的消滅時效已過，將她的訴訟駁回，全案仍可上訴。

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