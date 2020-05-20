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助兒錄取UCLA！母砸1194萬行賄　求情信狂提「幫孩子手洗內衣褲」

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記者黃翊婷／綜合報導

移民加拿大的中國籍女子隋曉寧（Xiaoning Sui）為了讓兒子就讀好大學，2018年間拿出40萬美元（約新台幣1194萬）行賄，假造兒子是加拿大的優秀足球運動員，後來事情曝光遭到通緝，最後在西班牙被捕，今年2月才引渡至美國。隋女的親人寫信向法官求情，內容稱讚她是一位好媽媽，曾在沒有洗衣機的狀態下，幫兒子手洗內衣褲。

中國媽媽千萬行賄，助兒錄取UCLA。（圖／路透）

▲隋女（右）坦承行賄幫助兒子上大學。（圖／路透）

根據《紐約郵報》報導，49歲的隋女是在2015年間移民加拿大，她在2018年間以40萬美元為報酬，向升學顧問辛格（Rick Singer）行賄，謊稱兒子是加拿大的優秀足球運動員，順利幫助兒子錄取加州大學洛杉磯分校（UCLA）。直到去年辛格被捕，這起事件才隨之曝光，她也因此遭到通緝。

隋女去年9月在西班牙被捕，等待引渡的過程中，每天都被關在牢房至少15小時，日子過得相當辛苦，但她一直沒有認罪，直到今年2月引渡至美國才坦承行賄。她透過翻譯表示，過去的行為對孩子來說是非常可怕的不良示範，「對我的影響也很大，我保證以後再也不會做出這樣的事了。」

中國媽媽千萬行賄，助兒錄取UCLA。（圖／翻攝自Facebook／UCLA）

▲UCLA堪稱是美國申請入學人數最多的公立大學。（圖／翻攝自Facebook／UCLA）

隋女的親人也寫了一封信向法官求情，內容大讚她是一位好媽媽，總是親自前往兒子參加的網球比賽，在某一次旅途中，因為現場沒有洗衣機，乾脆徒手擦洗兒子的貼身衣物，希望法官能看在她為孩子付出的份上，從輕量刑。

不過，檢察官認為，隋女的兒子明明是參加網球比賽，從未參與過足球賽事，卻為了入學謊報經歷，她還是必須對自己的行為負責。最後，隋女被判處罰款25萬美元，至於加拿大的移民資格是否會受到影響，還等得到她返回加拿大才能確定。

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