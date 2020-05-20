更新／巴勒斯坦自治主席宣布：停止履行與美國、以色列所有協議

▲阿巴斯（Mahmoud Abbas）抗議以色列總理納坦雅胡的併吞野心，宣布摒棄美、以、巴所有協議。（圖／路透）

記者葉國吏、張靖榕／綜合外電報導

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）當地時間19日深夜宣布，巴方停止履行與美國和以色列達成的所有協議。

《今日俄羅斯》（RT）報導，阿巴斯19日在東部耶路撒冷以北10公里的拉馬拉（Ramallah）舉行領袖會議，並在會上做出此番宣言，「從今天開始，所有和美國及以色列政府達成的協議和理解，以及所有根據這些協議和理解所帶來的義務，包括安全問題，巴勒斯坦解放組織和國家皆被豁免。」

阿巴斯在宣言中明確表達他對以色列的態度，稱其為「占領政權」，並表示「以色列占領當局，現在要以巴勒斯坦土地的占領政權的角色，肩負起所有義務。它必須承擔所有後果，《國際人道法》和《日內瓦公約》，同樣規範了占領當局照顧占領地居民的責任。」

同樣被阿巴斯視為無可規範巴勒斯坦的協議還有，以巴1993年在美國華盛頓簽署的《奧斯陸協定》（Oslo Accords），還有1998年在美國馬里蘭簽署的《威河協定》（Wye River Agreement）等，後者正是規範以巴在約旦河西岸安全問題的協定。

阿巴斯的宣言其來有自，美國總統川普和以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），今年1月在記者會上，宣布「川普和平計劃」，而納坦雅胡也稱其為「世紀協議」。之後納坦雅胡便計劃把以色列定居點，往東擴張到約旦河西岸，而此舉嚴重威脅到巴勒斯坦人的生存空間。

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