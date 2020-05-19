一粒卡臣出自他手！蘇貞昌欽點丁怡銘政院發言人：你準備好了

記者蔣婕妤／台北報導

行政院發言人 Kolas Yotaka 確定轉任總統府發言人，原職位由行政院簡任秘書丁怡銘接任。對外界來說相對陌生的丁怡銘，是行政院長蘇貞昌的資深幕僚，日前紅到日本的「一粒卡臣」文宣就是出自他的發想。丁怡銘19日受訪時透露，面對蘇貞昌的欽點，自己問院長，「你覺得我準備好了嗎？」蘇貞昌給予肯定答案，「你準備好了。」





▲行政院發言人丁怡銘出席行政院內閣人事記者會。（圖／記者林敬旻攝）

新任政院發言人丁怡銘，從蘇貞昌2018年在新北選舉時，就是新媒體宣傳的總操盤手，過去一年多來，蘇貞昌的新媒體社群也是由他經營，帶動內閣各部會新媒體社群快速、活潑與接地氣的政策宣傳與新聞因應的風格變化，備受外界好評。

丁怡銘19日在政院新人事記者會上初登場，他受訪時表示，自己跟這次接任政委的蘇貞昌辦公室主任黃致達都是從民進黨基層黨工一路走過來，「在民進黨從事政治工作，你從排椅子、發文宣、指揮交通，甚至學美編、剪接影片每樣東西都要學，學習的每個細節都會成為我現在工作的養分，讓我有機會做好這個工作。」

丁怡銘透露，「這次是院長特別說讓我出任發言人，我看著他的眼睛說，你覺得我準備好了嗎？他說你準備好了。」

談到日前紅到日本的「一粒卡臣」文宣，丁怡銘笑說是跟同事吃飯的時候從只有一顆地球聯想出來的，「所有生活歷練，都會成為文宣的一部分。」

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