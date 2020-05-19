快訊／蘇貞昌新內閣團隊就位！正式公布「完整名單」一次看

自新冠肺炎疫情蔓延以來，防疫人員堅守崗位，不辭晝夜守護國人安全，蔡英文總統19日親臨疾管署加油打氣，陳時中部長指出，蔡總統邀請疾管署同仁參加就職典禮，並經台南市長黃偉哲商請，於會中代表農民致贈100組「台南好麵」，稱之為「英雄麵」，以向全國防疫英雄致敬！祝福防疫工作「面面俱到」！