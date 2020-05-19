快訊／蘇貞昌新內閣團隊就位！正式公布「完整名單」一次看

記者蔣婕妤／台北報導
總統蔡英文520連任就職典禮明天20日就要登場，接續總統府18日率先公布府方人事異動，行政院19日下午三點接續公布完整新內閣，520人事全就位。準發言人丁怡銘表示，行政院長蘇貞昌期許，新內閣團隊繼續做到有政府會做事，要讓台灣被國際看到，讓台灣成為讓人民驕傲的國家。
蘇貞昌內閣人事名單
行政院 副院長 陳其邁
政委 林萬億留任
政委 吳澤成留任
政委 張景森留任
政委 鄧振中留任
政委 龔明鑫留任
政委 羅秉承留任
政委 唐鳳留任
政委 黃致達轉任（原為蘇貞昌辦公室主任）
秘書長 李孟諺
發言人 丁怡銘
內政部長 徐國勇
外交部長 吳釗燮
財政部長 蘇建榮
教育部長 潘文忠
經濟部長 沈榮津
交通部長 林佳龍
衛福部長 陳時中
勞動部長 許銘春
環保署長 張子敬
國防部長 嚴德發
法務部長 蔡清祥
文化部長 李永得
科技部長 吳政忠
國發會主委 龔明鑫（兼任）
金管會主委 黃天牧
客委會主委 楊長鎮
僑委會委員長 童振源
原能會主委 謝曉星
陸委會主委 陳明通
退輔會主委 馮世寬
海委會主委 李仲威
原民會主委 夷將．拔路兒
農委會主委 陳吉仲
中央畜產會董事長 林聰賢
人事行政總處人事長 施能傑
政務委員兼任工程會主委 吳澤成
故宮博物院院長 吳密察
台美事務委員會主委 楊珍妮
海基會董事長 李大維
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