LIVE／520人事全就位！蘇內閣6首長異動　陳其邁、陳時中、唐鳳都還在

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文520連任就職典禮明天就要登場，接續總統府18日率先公布府方人事異動，行政院19日下午三點接續公布完整新內閣，520人事全就位。行政院方面，部會首長異動不大，行政院院長蘇貞昌、副院長陳其邁，以及「IT大臣」政委唐鳳等全都留任。《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲蔡英文宣布蘇貞昌續任閣揆，520人事全就位。（圖／翻攝自陳菊臉書）

政院幕僚指出，蘇貞昌認為過去一年多來，陳其邁在副院長一職上表現非常辛苦、稱職，對於蘇貞昌指示的工作都使命必達，而去年從協助防範非洲豬瘟、防治登革熱到今年的對抗武漢病毒，陳其邁都發揮醫療公衛專業，整合各部會防疫，並協助院長做出重要的決策判斷，希望陳其邁能以其醫療與公衛專業，在後疫情時代，繼續在執政團隊貢獻。

部會首長部分，內政部長徐國勇、交通部長林佳龍、教育部長潘文忠、財政部長蘇建榮、衛福部長陳時中等民眾的熟面孔全留任。異動方面有文化部長鄭麗君不續任，由李永得接任，李原職客委會主委則由楊長鎮接任；科技部長陳良基不續任，由吳政忠接任；國發會主委陳美伶不續任，由龔明鑫接任；金管會主委顧立雄接任國安會秘書長，原職由黃天牧接任；現任駐泰國代表童振源接僑委會主委等。

至於九席政務委員部分，政院幕僚表示，蘇貞昌認為林萬億、吳澤成、張景森、鄧振中、龔明鑫、羅秉承及唐鳳等七位政委，都對各自督導協調的部會與政策業務相當熟稔，過去一年多來，也多能配合整體執政團隊的施政理念與節奏，所以七位政委皆繼續留任。

另外，蘇貞昌也任命行政院顧問兼任院長辦公室主任黃致達轉任政務委員，黃致達長期參贊從蘇貞昌第一個閣揆任期起，後歷經張俊雄、林全、賴清德，以及去年蘇貞昌再任閣揆，黃致達都擔任內閣重要政策智囊，蘇貞昌期勉與其他政委共同分工在重大政策的協調整合，協助蘇貞昌推動施政；另一席政委則視行政團隊組成新隊形後，再邀請優秀人才加入。

至於發言人一職，政院幕僚說明，Kolas Yotaka出任總統府發言人後，行政院發言人一職由現任行政院簡任秘書丁怡銘接任，丁怡銘從上次新北選舉時，就是新媒體宣傳的總操盤手，特別是過去一年多來，從蘇貞昌的新媒體社群開始，帶動整個內閣各部會新媒體社群，都展現出更為快速、活潑與接地氣的政策宣傳與新聞因應的風格變化，希望丁怡銘接任行政院發言人後，能強化新媒體時代的宣傳與政策溝通。

【520府院新人事名單】

總統府秘書長 蘇嘉全

國安局長 邱國正

國安會秘書長 顧立雄

總統府發言人 Kolas Yotaka

行政院長 蘇貞昌

行政院副院長 陳其邁

行政院發言人 丁怡銘

行政院秘書長 李孟諺

行政院副秘書長 何佩珊

內政部長 徐國勇

外交部長 吳釗燮

財政部長 蘇建榮

教育部長 潘文忠

經濟部長 沈榮津

交通部長 林佳龍

衛福部長 陳時中

勞動部長 許銘春

環保署長 張子敬

國防部長 嚴德發

法務部長 蔡清祥

文化部長 李永得

科技部長 吳政忠

國發會主委 龔明鑫（兼任）

金管會主委 黃天牧

客委會主委 楊長鎮

僑委會委員長 童振源

原能會主委 謝曉星

陸委會主委 陳明通

退輔會主委 馮世寬

海委會主委 李仲威

原民會主委 夷將．拔路兒

農委會主委 陳吉仲

中央畜產會董事長 林聰賢

人事行政總處人事長 施能傑

政務委員兼任工程會主委 吳澤成

故宮博物院院長 吳密察

台美事務委員會主委 楊珍妮

海基會董事長 李大維

政委9人有7人留任

政委 林萬億留任

政委 吳澤成留任

政委 張景森留任

政委 鄧振中留任

政委 龔明鑫留任

政委 羅秉承留任

政委 唐鳳留任

政委 黃致達轉任（原為蘇貞昌辦公室主任）

另一政委在行政團隊組成後，另覓人才加入