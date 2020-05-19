【廣編】徐若瑄指定！母親節禮物就是寶島眼鏡i鏡片

▲寶島眼鏡推出i鏡片系列，其中專為數位生活打造的「i鏡片舒壓系列」，連「鋼鐵V」徐若瑄都點名愛用。

圖、文／寶島眼鏡提供

近視與老花是現代人常見的視力困擾，大部分人的生活總是上班久盯電腦、下班追劇看電視，睡前和起床都在滑手機，長時間近距離對焦，容易造成眼睛疲勞及視力模糊，時間一久更怕老花提早來報到。

寶島眼鏡推出i鏡片系列，其中專為數位生活打造的「i鏡片舒壓系列」，連「鋼鐵V」徐若瑄都點名愛用！「i鏡片舒壓系列」獨特的舒壓設計讓Vivian即使同時讀劇本、盯小孩、自我進修，都能保持亮眼狀態完美應對！

另一款「i鏡片漸進系列」則針對已有老花症狀的族群設計，讓家中長輩免於遠近閱讀視茫茫的困擾及眼鏡拿上拿下的不便，而擴大視野範圍、減少晃動感的視覺優化設計，戴起來更清晰好適應，來自日本的高品質保證是母親節送禮的最佳選擇，就連Vivian也大呼想買一付送媽媽！

即日起，寶島眼鏡日本NEOS i鏡片舒壓／漸進系列只要2,980元，不滿意保證退費。更好康的是，5月底前使用寶島眼鏡全新推出EYE+PAY支付，最高享50%回饋，不限消費金額還可抽飛利浦掃地機器人！【謹慎理財 信用至上】

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