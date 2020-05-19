獨家餵藥心法／如何順利餵藥？何時吃藥不磨粉？

文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

「哇，妳女兒這麼早就會吞藥丸喔？」我在阻止藥師磨粉的時候，常常收到來自四面八方、嘖嘖稱奇的詢問，因為很多人說，讓孩子乖乖吃藥很難，光是藥粉就快吞不下去，「何況是藥丸？」而我的女兒在吃藥這塊，非常成熟且配合，遺傳我藥罐子體質的她，4歲開始主動要求吞藥丸，這是為什麼呢？

我從小身體不好，深知體況對未來的影響，所以碰上關乎孩子健康的事情，我絲毫沒有彈性、不肯退讓，DAHLIA雖然遺傳過敏體質，常常生病，但一直沒有被判定為氣喘，就是我很注重疾病這回事，一有問題就看醫師，尋求專業意見外，該吃藥、該住院，我完全配合醫囑，不因為心疼孩子而鬆懈。

以下，按照寶寶發展階段，來分享我們家的餵藥方式吧！

嬰兒時期：

DAHLIA小的時候，我去藥局買空針筒（針頭請店家回收），將單次份量的藥水倒進去後，對著寶寶口腔的左邊或右邊慢慢注入，並且用手揉揉孩子的雙頰，讓幼兒產生吞嚥反射，記得千萬不要對著中間發射，這樣小孩會吐！

幼兒時期：

等到開始有藥粉，我會訓練孩子用小杯子喝，先倒入藥水，再加藥粉攪拌，如果醫師沒開藥水，可以用常溫白開水替代。

當然，這個時期的孩子會開始反抗，我都跟女兒說，生病就要把病治好，否則搞到住院打針就更痛苦了，如果她還是說不聽，我的態度也會隨之強硬。

值得一提的是，女兒知道我個性說一是一，說二是二，我絕對不把藥放飲料，或是塞入糖中哄騙，一來怕擔心藥效降低，二來建立與孩子的互信：「這是藥，它就是會苦，媽媽不會騙妳，把苦的說成甜的，但如果妳不吃，病只會更嚴重。」

幼稚園時期：

當孩子進入幼稚園，他勢必會自己吃飯了吧！有很多學童平常狼吞虎嚥，把零食往嘴巴拼命塞，若說他不會吞小顆的藥錠，我是怎樣都不相信的！

我跟孩子說，通常藥錠的最外一層，為了好讓病人入喉，會做得比較沒味道，或是比較不苦，但如果因為怕嘗試吞藥，就把錠劑磨成粉，那不是將裡面最苦的部分弄出來了嗎？而且藥粉比藥錠難吞多了。

記得DAHLIA滿4歲的時候，我拿出切藥器問她「要不要試試看自己吞藥？這樣比較不苦喔！」她立馬答應，我們從半顆、一顆開始試，她現在都能一次吞多顆了，而且還反過來討厭黏喉嚨的藥粉，跟超級甜的藥水。

幼稚園在校備藥：

孩子上學以後難免生病，幼稚園的老師一人多工，不見得都能顧上，我甚至看過有老師拿著整瓶藥水「憑經驗」灌藥，從此，我都替孩子準備單次劑量的藥品，用這種螺旋的藥瓶放好，老師只要直接倒進去即可。

總之，餵孩子吃藥不難，除了取決於家長的態度夠不夠堅定？也要好好跟孩子分析利弊，千萬不要直接硬塞！那喉嚨黏滿藥粉的阻塞感，或許才是小孩怕吃藥的關鍵點啊！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。

