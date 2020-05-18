北車大廳黑白棋格擬再也不給坐　台鐵：從來都沒提供「席地而坐」服務

▲台北車站大廳過去常有大量民眾或移工席地而坐聚集。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

台鐵台北車站大廳過去常有大量民眾或移工席地而坐聚集，但受到新冠肺炎疫情影響，台鐵自2/29起就禁止民眾在大廳群聚，避免疫情擴大。即便未來疫情結束，台鐵也研議未來不會重新開放，會持續勸導民眾離開，並強調「任何場站本來就沒有提供席地而坐服務」。

受到疫情影響，台鐵考量台北車站人員出入眾多，為避免群聚感染可能及防止疫情擴大，自2月29日起，台北車站大廳禁止民眾席地而坐及群聚，同期間台北車站大廳停止租借舉辦活動，車站大廳再開放時間將視疫情狀況另行公佈。

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▲疫情期間，北車大廳禁止民眾群聚、席地而坐，未來也擬繼續延續該政策。（圖／記者李宜秦攝）

不過，如今台鐵也研議未來疫情過後仍將維持政策，不會再開放。台北車站站長黃榮華表示，確實車站大廳沒有民眾席地而坐後，感覺起來環境不會那麼凌亂，事實上，台鐵場站本來就提供旅客做為運輸場站，任何場站從來就沒有席地而坐的服務項目。

黃榮華說，將來也希望可以繼續保持目前規定，如果民眾有需要等候親友搭車，車站的付費區或其他區域都有擺設足夠的椅子，可以多加利用。

▲台北車站大廳立告示牌，禁止民眾群聚。（圖／記者屠惠剛攝）

由於北車大廳是許多移工群聚之處，外界質疑該政策是針對移工，對此，台鐵表示，台鐵對穆斯林朋友都很友善，不管是服務台翻譯人員或其他服務，都朝著友善穆斯林政策辦理，希望移工群聚解鄉愁的地方能移到室外，不要在室內。

另外，5月24日就是開齋節，但因中央防疫指揮中心尚未開放群聚活動，各政府機關均取消辦理開齋節活動。台鐵因站區內仍禁止群聚飲食及席地而坐，有效保持社交安全距離，屆時將派員加強勸離，並請鐵路警察加強巡邏協助勸導。

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