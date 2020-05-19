路樹砸死女騎士！黃偉哲第一時間到場：全面檢查台南路樹

▲台南路樹倒塌，女騎士被壓死。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北區延平國中前發生路樹倒塌砸死機車女騎士，台南市長黃偉哲在第一時間到場了解案情，黃偉哲說路樹本來是要遮陰的，不是傷人的，不應該造成人員傷亡，這個部分要全面檢查全市路樹，避免再發生傷人情事！

黃偉哲說，很不幸的在今天晚上8時5分左右，因為雨勢發生路樹倒塌，壓到一位經過的機車女騎士，但是對於這種路樹倒塌，其實今天並沒有很大的風勢、雨勢，因為這種淺根系的樹可能是根紮不深，造成倒塌，對於路樹市府將全面討檢，如果不適合栽種作行道樹的，市府必須要做移植，甚至於砍除的動作，因為市民的安全還是應該擺在第一位。

▲黃偉哲第一時間趕到場，下令全面檢查全市路樹。



黃偉哲說，不是颱風季節都會發生這樣子的事，將來如果碰到大風、大雨，路樹可能更具有危險性，「我們需要再檢視一下！」台南市有好幾萬顆的路樹，是不是會造成一些公共安全上的危險，梅雨季常常有短時間強降雨，今天白天在安平區1小時就下了將近70mm的雨量，這種強降雨造成積水還有其他的災害。

將來台南市府還是會跟中央氣象局合作，短時間強降雨的部分，立即提醒市民開車騎車多注意，尤其這種路樹平常就應該要詳加檢查，是不是更不穩，是不是枝葉太茂盛而傷人，路樹本來是要遮陰的，不是來傷人的，這部分還是要全面檢查一些路樹。

黃偉哲說，有關對於傷亡者跟車損部分，他已經要求依相關規定妥善處理，慰問喪家、慰問傷者家屬，以及對車損的部分適當的財務彌補，反正不管是學校種的樹，還是路邊的路樹，市府都有責任要去好好處理。隨後黃偉哲趕到奇美醫院去慰問蔡姓女騎士家屬。