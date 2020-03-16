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啟動50萬億救市！　「5Ｇ商用、人工智能」黃金發展指標

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▲5G。（圖／路透）

▲大陸砸50萬億救市，最大重點擺在5G商用發展，示意圖。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

受新冠肺炎（COVlD-19）疫情衝擊，大陸內需經濟冷清清。根據《中國經濟週刊》報導，未來，大陸將陸續推出50 萬億（單位：人民幣，同下）救市計畫，除了基礎建設，5G商用網路，人工智慧都是發展重點指標。

根據《中國經濟週刊》報導，以不完全統計發現，截至3月10日，大陸有25個省區市公佈未來投資規劃，2.2萬個項目總投資額達49.6萬億元，其中2020年度計畫投資總規模7.6萬億元。

▲雷神山醫院啟用驚見華為5G技術 可同時解決上萬人通訊與遠端醫療。（圖／取自中國廣電）

▲雷神山醫院率先用華為5G技術，同時解決上萬人通訊與遠端醫療。（圖／取自中國廣電）

中央財經大學中財—中證鵬元地方財政投融資研究所執行所長溫來成表示，今年很有可能在去年的基礎上，有較大幅度提高赤字率、增發長期國債，增加地方政府債券發行，通過債務籌集部分資金，增加公共投資拉動經濟增長。

至於50萬億投資計畫版圖哪來？雲南省將推出525個重點專案，2020年計畫完成投資4400多億元。《北京市2020年重點工程計畫》則包括300個專案，覆蓋三大領域，計畫完成投資約2523億元。

▲上海虹口區正式啟動5G網路試用。（圖／翻攝中新網）

▲日前上海虹口區正式啟動5G網路試用。（圖／翻攝中新網）

「5G成為各省份穩增長發展的重點之一。」大陸官方一再強調，要加快 5G 網路、資料中心建設，包括5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、充電樁、大資料中心、人工智慧、工業互聯網等七大板塊，

根據大陸信通院預測，到了2025年，預計5G網路建設投資累計將達到1.2萬億元。未來5年工業企業開展網路化改造投資規模有望達到5000億元。5G網路建設將帶動產業鏈上下游，以及各行業應用投資超過3.5萬億元。

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