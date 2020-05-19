防疫不妨藝　吳家三代水彩油畫中大聯展

▲防疫不妨藝，中央大學藝文中心推出吳承硯「一門三代The Art Family聯展」。（圖／中央大學提供）

記者楊熾興／桃園報導

中央大學傑出校友亦是知名畫家吳承硯、單淑子賢伉儷以及其家族成員展出「一門三代The Art Family聯展」。展品包含父親吳麟若的書畫冊頁、吳承硯、單淑子夫婦的水彩與油畫及兒子、媳婦吳大維、許美玲的作品。

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▲吳承硯的作品除深受徐悲鴻融合中、西繪畫的概念影響，注重西方的光影、透視，又融入傳統水墨的大寫意氛圍。（圖／中央大學提供）

畢業於南京中央大學藝術系的吳承硯與夫人單淑子為「渡海」名家，亦為畫壇有名的神仙眷侶。在校期間師承民初大師徐悲鴻、李劍晨、呂斯百先生等。1949年來台後，吳承硯先後任教於台南縣鹽水中學、文化大學美術系，作育英才，是影響深遠的當代台灣畫家。

▲這張珍貴的歷史照片，可看見當年吳承硯、單淑子在中央大學重慶沙坪壩時期的求學時光。（圖／中央大學提供）

吳承硯的作品除深受徐悲鴻融合中、西繪畫的概念影響，注重西方的光影、透視，又融入傳統水墨的大寫意氛圍，主題上則效法台灣近代美術教育家石川欽一郎以台灣鄉土風景入畫，記錄了台灣早期的人文風光，畫家對於鄉土的關懷之情躍然紙上。至下一輩的兒子兒媳吳大維、許美玲也繼承家族豐沛的藝術涵養，擅以油畫表現中、西融合的獨特風情，如許美玲的作品便融合了東方的戲曲美感與抽象油畫。

本次展覽更是繼2001年《從鹽水到淡水―吳承硯、單淑子伉儷聯展》後，畫侶的傑作再度回到中央大學展出，藝文中心與「一門三代藝術世家」邀請觀眾一齊認識、欣賞台灣美術史上具代表性的前輩畫家，以及其家族延續至今的藝術底蘊，適逢校慶期間展出傑出校友的作品，也盼能在校慶歡樂氛圍之外，增添思古幽情。

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