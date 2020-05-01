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拍鳥俱樂部「第5屆瞬影．永恆聯展」　楊逵文學館開幕

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▲拍鳥俱樂部舉辦「第5屆瞬影．永恆聯展」在楊逵文學館展出作品，歡迎參觀。（圖／拍鳥俱樂部，下同）

▲拍鳥俱樂部舉辦「第5屆瞬影．永恆聯展」在楊逵文學館展出作品，歡迎參觀。（圖／拍鳥俱樂部提供，下同）

記者林悅／台南報導

擁有全國最多鳥類生態攝影家的「拍鳥俱樂部」，5月1日起到5月31日在台南市新化區楊逵文學館舉辦「第5屆瞬影．永恆聯展」，會長黃蜀婷表示，這是一年一度會員聯合展出鳥類作品展覽，歡迎全國愛好鳥類生態以及攝影的雅好民眾，踴躍前來觀賞。

▲拍鳥俱樂部舉辦「第5屆瞬影．永恆聯展」在楊逵文學館展出作品，歡迎參觀。（圖／拍鳥俱樂部，下同）

拍鳥俱樂部起緣於2016年4月14日由發起人黃蜀婷籌組，並負責一切聯絡事宜，主要是凝聚成員們，對於台灣生態保育的共識與力量，從事各種鳥類的拍攝及生態觀察，推展各類賞鳥,拍鳥活動及鳥點鳥訊分享和及攝影器材認識及技術交流。

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▲拍鳥俱樂部舉辦「第5屆瞬影．永恆聯展」在楊逵文學館展出作品，歡迎參觀。（圖／拍鳥俱樂部，下同）

「第5屆瞬影．永恆聯展」策展單位拍鳥俱樂部，是由台灣各地一群愛鳥、喜歡拍鳥及愛護野生鳥類及其棲地環境的攝影愛好者，所組成的鳥類觀察社團，已經突破5300多位成員，在臺灣拍鳥團體及攝影界具有舉足輕重的角色。

▲拍鳥俱樂部舉辦「第5屆瞬影．永恆聯展」在楊逵文學館展出作品，歡迎參觀。（圖／拍鳥俱樂部，下同）

拍鳥俱樂部會長黃蜀婷說，俱樂部2016年起在台南市國立生活美學館及新化楊逵文學館連續舉辦四屆攝影展，也曾續展於大坑農場，茄萣濕地及目前受邀於台積電展出，佳評如潮。

▲拍鳥俱樂部舉辦「第5屆瞬影．永恆聯展」在楊逵文學館展出作品，歡迎參觀。（圖／拍鳥俱樂部，下同）

黃蜀婷指出，俱樂部各地成員都相當熱心提供攝影作品，推廣生態教育讓民眾認識鳥類及親近大地愛惜生態，她也時常率領鳥友參與台南市生態保育學會舉辦的黑面琵鷺保育季活動，以及與七股特生中心推動辦理黑面琵鷺研討會，協助環保署解說塑膠對海洋已及鳥類的傷害，並提供攝影作品供環保署宣導「減塑」並呼籲鳥友們共同愛護生態時克盡民間生態保育責任。

▲拍鳥俱樂部舉辦「第5屆瞬影．永恆聯展」在楊逵文學館展出作品，歡迎參觀。（圖／拍鳥俱樂部，下同）

黃蜀婷表示，拍鳥俱樂部邀請台灣國內知名鳥類生態攝影觀察家，在5月1日起於楊逵文學館聯合盛大展出精湛作品精銳盡出，參展社員包括有美國惠氏總裁王文德，王文欽兄弟檔，黑面琵鷺家族顧問&海大教授張順雄，台南市生態保育學會副總幹事黃永豐，台灣野鳥協會前理事長呂宏昌現任顧問及首次有日本鳥類生態攝影家金子阿將友人參展，和連展5屆的年輕鳥類生態攝影家楊子誼。

▲拍鳥俱樂部舉辦「第5屆瞬影．永恆聯展」在楊逵文學館展出作品，歡迎參觀。（圖／拍鳥俱樂部，下同）

「第5屆瞬影．永恆聯展」作者來自全台各縣市知名鳥類生態攝影老師及生態觀察家，洪振海， 黃志強，金子秀，金子阿將，林正雄，陳清泉，李子韶，王樂生，黃永豐，鄭添旺，葉美珠，薛達用，吳金福，李鴻基，楊子誼，張俊章，賴美霞，陳春安，林朝枝，康耀文，張順雄，吳秀琴，朱金燦，王清標，陳春安，賴慧勉，李榮添，梁台生，林裕昌，陳澤宇，唐安琪，范朝棟，王衍智，王聰曦，陳哲健， 劉弘祥，郭古馳，吳政德，邱莉華，柳秋正， 郭倪城，高清陽，王進淵，彭雲鋒，王文德，葉添進，王文欽，彭炳逢，張劍輝，呂宏昌，蔡敏秀， 陳永泉，吳振順，張秀櫻，將展出50多幅幅鳥類生態攝影作品。

▲拍鳥俱樂部舉辦「第5屆瞬影．永恆聯展」在楊逵文學館展出作品，歡迎參觀。（圖／拍鳥俱樂部，下同）▲拍鳥俱樂部舉辦「第5屆瞬影．永恆聯展」在楊逵文學館展出作品，歡迎參觀。（圖／拍鳥俱樂部，下同）

黃蜀婷表示，展出作品內容涵蓋台灣特有種鳥類以及中國和世界各國鳥種，社員間聯展交流攝影技術並透過攝影家鏡頭，大家一起走入大自然認識五彩繽紛的鳥類世界，以祈推動生態旅遊，推廣生態教育經由生態攝影認識鳥類的特性及棲息地的重要創造三贏。

▲拍鳥俱樂部舉辦「第5屆瞬影．永恆聯展」在楊逵文學館展出作品，歡迎參觀。（圖／拍鳥俱樂部，下同）

黃蜀婷強調，聯展內容能讓民眾了解台灣鳥類生態保育是如何與人類生活環境息息相關，藉由生態攝影家的鏡頭，將視野從台灣特有種鳥類延伸至中國，甚至世界各地來認識飛羽之美，進而喚起民眾愛護生態愛惜台灣土地的心。

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