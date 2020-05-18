　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

拍鳥俱樂部第5屆聯展5月31日截止　歡迎雅好民眾保握機會觀賞

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲拍鳥俱樂部第5屆聯展吸引眾多民眾共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝）

▲拍鳥俱樂部第5屆聯展吸引眾多民眾共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

您見過全台僅剩500隻瀕危草鴞嗎？全球預估只有百隻的神話之鳥黑嘴端鳳頭燕鷗，和必須忍受極地負40度嚴峻氣候下所拍攝北極圈的雪鴞嗎？走一趟台南市新化區楊逵文學館，您將能一窺鳥類神秘、奇妙美麗的世界，拍鳥俱樂部會長黃蜀婷表示，拍鳥俱樂部第5屆聯展展期至5月31日結束，歡迎雅好民眾前往觀賞。

國內知名鳥類生態攝影社團【拍鳥俱樂部】，每年為社員舉辦的聯展不僅獲得社員們熱情參與也獲各界支持與肯定。第五屆聯展的開幕茶會，昨天在新化區新化高中熱舞社精彩活力動感揭開序幕，各縣市鳥友雲集也有許多教育界，藝術界，生態界重要人士參與開幕有新化高中主任林宏龍，新化國中校長韓國華，台南市生態保育學會榮譽理事長邱仁武，高雄壽山攝影學會理事長何起源，美國惠氏藥廠王文德總裁，海大張順雄教授，台灣首府大學教授許秉翔，邱家兄弟無毒水產育成中心執行長等人到場祝賀，並且共同呼籲大家和現場民眾對生態環境和保育要重視。

請繼續往下閱讀...

黑面琵鷺之父王徵吉說，透過這些鳥類生態作品讓民眾近距離觀賞和認識，進而喜歡這些鳥兒們能夠關注和保育牠們。拍鳥俱樂部會長黃蜀婷，也積極透過社員聯誼活動，向新化社區及高中，國中，國小師生們宣傳和導覽。黃蜀婷強調，生態保育，生態觀光，生態攝影能夠創造三贏對人鳥和諧有相當助益。

南台灣難得一見優質鳥類生態攝影聯展，剩兩星期展覽至5月31日，歡迎各界好友們至新化楊逵文學館參觀。鄰近還有虎頭埤，中興林場，綠谷西拉雅，大坑生態休閒農場都是觀察生態的好景點。而新化地區向來在生態上稱為《大冠鷲故鄉》，黃蜀婷也呼籲歡迎大家一起來欣賞拍鳥俱樂部第五屆聯展，也到生態美好的台南新化走走。

・乾肌救星熱賣30多年

ET快訊
「極限運動女神」高空墜落慘死！　主辦單位反應讓人怒了
「前輩級女神」加入《炮仔聲》　網驚：是一姐！
WHA決議出爐！台灣參與議題今年底復會討論
快訊／新北男陳屍租屋處！同事隔窗偷看…遺體發黑躺地上
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

家樂福弱視店員遭毆！店長出面緩頰「報警恐丟工作」…正義伯氣炸飆罵

瑞士志工帶孩子動手做　用食物認識異國文化

致災性梅雨來了！鋒面「南北游擊」丟雨彈...4縣市大雨特報　2波強降雨時間曝

防疫見溫情 逾30間民間企業及團體贈物資給安南醫院醫護人員

校園防疫再升級　崑山科大獨家研發「防疫用智慧型紫外線殺菌機」

超過30天無本土病例！餐飲回溫　漢來海港吃到飽週休二日客滿

拍鳥俱樂部第5屆聯展5月31日截止　歡迎雅好民眾保握機會觀賞

花蓮大西瓜沙甜脆！推出「早鳥搭贈」及「優惠宅配」全省服務

剛下大雨！他騎車前一摸「又被偷」怒爆　網+100：改放內褲了

外送爭議高達5百件！「熊貓」遭點名處理方式消極…消保官曝後果

成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

「請假選總統」韓國瑜首度道歉　施政報告結語突提：非常抱歉

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

小鬼《玩很大》背楊丞琳破任務　黃小柔吐槽：重要關頭還談情說愛

錢櫃罹難者告別式！家屬跪地啜泣　新手爸遺孀淚別：回不去完整的家

小琉球美人洞騷擾海龜被拍下　婦人遭逮供稱：不知道違法

違規撞死騎士...肇事3男女秒落跑　正義哥騎車怒追：肇逃！快回去

曾之喬回想「10年前自己」大淚崩　柯佳嬿驚：妳那時候壓力是多大！？

家樂福弱視店員遭毆！店長出面緩頰「報警恐丟工作」…正義伯氣炸飆罵

瑞士志工帶孩子動手做　用食物認識異國文化

致災性梅雨來了！鋒面「南北游擊」丟雨彈...4縣市大雨特報　2波強降雨時間曝

防疫見溫情 逾30間民間企業及團體贈物資給安南醫院醫護人員

校園防疫再升級　崑山科大獨家研發「防疫用智慧型紫外線殺菌機」

超過30天無本土病例！餐飲回溫　漢來海港吃到飽週休二日客滿

拍鳥俱樂部第5屆聯展5月31日截止　歡迎雅好民眾保握機會觀賞

花蓮大西瓜沙甜脆！推出「早鳥搭贈」及「優惠宅配」全省服務

剛下大雨！他騎車前一摸「又被偷」怒爆　網+100：改放內褲了

外送爭議高達5百件！「熊貓」遭點名處理方式消極…消保官曝後果

國務卿蓬佩奧譴責WHO：將台灣排除在外　再一次損害組織信譽

被爆「4偶像去梨泰院」隔天就要回歸！　NCT在玹深夜手寫信道歉：是我懷著安逸的想法

憂親共人士洩露美軍火數據？吳嘉隆點出「關鍵」：美國花樣很多

罷韓投票倒數18天　韓陣營「3大招反制」策略曝光　

人類反攻新冠病毒號角！莫德納疫苗出現「免疫反應」　問世時間表曝光

《假偶天成》看完追什麼？　2020下半年BL劇泰韓日片單…一入腐門深似海

肯爺穿上最神祕「龍骨鞋」　全新YEEZY 451高清碟照曝光

快訊／老翁釣魚失蹤亡！家屬雇漁船搜索…福安宮海域前尋獲遺體

路邊攤買小吃！男子開袋驚見「黑褐異形」…網一看吐了：以為是蟑螂

電競就該擁有它！華碩全新機種搭載最新AMD Ryzen處理器

鮪魚錄影中「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：胸部都看到了！

生活熱門新聞

店員嘲笑女客身材！正義哥霸氣舉動被讚爆

洗完車1分鐘後悲劇了　老闆無奈笑…他臉綠

致災性梅雨來了！鋒面「南北游擊」丟雨彈　2波強降雨時間曝

鄭明典解釋「典型梅雨鋒面」判斷基準

家樂福店員遭毆！店長：報警恐丟工作

15天8萬4！外送哥「地獄獎金超狂」網曝關鍵

男客問除毛師「硬了怎辦」：可現場DIY？

限量款背包爆瑕疵　館長霸氣全退賠百萬

雨彈時程表！致災性梅雨高風險區曝

好市多名牌拖鞋675元！網曝驚天秘密：會吐

即／黃蜂大轉彎滑過　暴風圈侵襲率曝

叫Uber搭上賓士車　背影太可以了

鮮肉中醫激似彭于晏！網刷爆留言開門

台大醫正妹小馮爆休學！本尊嗆辣回應

更多熱門

相關新聞

「第5屆瞬影．永恆聯展」開幕

「第5屆瞬影．永恆聯展」開幕

擁有全國最多鳥類生態攝影家的「拍鳥俱樂部」，5月1日起到5月31日在台南市新化區楊逵文學館舉辦「第5屆瞬影．永恆聯展」，會長黃蜀婷表示，這是一年一度會員聯合展出鳥類作品展覽，歡迎全國愛好鳥類生態以及攝影的雅好民眾，踴躍前來觀賞。

濕地浪群狩獵　黑琵群中咬住蒼鷺

濕地浪群狩獵　黑琵群中咬住蒼鷺

拍下頭上大鳥飛過　竟創全台紀錄

拍下頭上大鳥飛過　竟創全台紀錄

鳳頭燕鷗覓食「卡袋」險溺斃！

鳳頭燕鷗覓食「卡袋」險溺斃！

關鍵字：

拍鳥俱樂部聯展觀賞

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「極限運動女神」遺體被尋獲！失蹤6天深山難運出

歐陽妮妮手滑誤PO「車內與張書豪親密照」

史上最大咖！「前輩級女神」加入《炮仔聲》

《玩很大》黃小柔嫌棄無尊被譙翻　網氣炸

4000萬房買40年突沒了　退休女師淚告14人：他們都騙我

捷運「越級打BOSS」被移送！帥T遭洗版

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

女神級大學生墜落慘死　主辦單位失聯

降落傘未開釀禍　北京女大生18至22歲生活曝光！

陸新景點「飛天之吻」…男女天仙升空做羞羞動作

23歲美女主播驚傳腦梗塞！新聞報一半「吃螺絲」失語

店員嘲笑女客身材！正義哥霸氣舉動被讚爆

快訊／習近平WHA上致詞：中國疫情公開、透明

《青春有你2》DEMO帶是CL唱的！

賣腎換iPhone！17歲高帥男9年慘況曝光

更多

最夯影音

更多
成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神

成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神
劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

「請假選總統」韓國瑜首度道歉　施政報告結語突提：非常抱歉

「請假選總統」韓國瑜首度道歉　施政報告結語突提：非常抱歉

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面