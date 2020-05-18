拍鳥俱樂部第5屆聯展5月31日截止　歡迎雅好民眾保握機會觀賞

▲拍鳥俱樂部第5屆聯展吸引眾多民眾共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

您見過全台僅剩500隻瀕危草鴞嗎？全球預估只有百隻的神話之鳥黑嘴端鳳頭燕鷗，和必須忍受極地負40度嚴峻氣候下所拍攝北極圈的雪鴞嗎？走一趟台南市新化區楊逵文學館，您將能一窺鳥類神秘、奇妙美麗的世界，拍鳥俱樂部會長黃蜀婷表示，拍鳥俱樂部第5屆聯展展期至5月31日結束，歡迎雅好民眾前往觀賞。

國內知名鳥類生態攝影社團【拍鳥俱樂部】，每年為社員舉辦的聯展不僅獲得社員們熱情參與也獲各界支持與肯定。第五屆聯展的開幕茶會，昨天在新化區新化高中熱舞社精彩活力動感揭開序幕，各縣市鳥友雲集也有許多教育界，藝術界，生態界重要人士參與開幕有新化高中主任林宏龍，新化國中校長韓國華，台南市生態保育學會榮譽理事長邱仁武，高雄壽山攝影學會理事長何起源，美國惠氏藥廠王文德總裁，海大張順雄教授，台灣首府大學教授許秉翔，邱家兄弟無毒水產育成中心執行長等人到場祝賀，並且共同呼籲大家和現場民眾對生態環境和保育要重視。

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黑面琵鷺之父王徵吉說，透過這些鳥類生態作品讓民眾近距離觀賞和認識，進而喜歡這些鳥兒們能夠關注和保育牠們。拍鳥俱樂部會長黃蜀婷，也積極透過社員聯誼活動，向新化社區及高中，國中，國小師生們宣傳和導覽。黃蜀婷強調，生態保育，生態觀光，生態攝影能夠創造三贏對人鳥和諧有相當助益。

南台灣難得一見優質鳥類生態攝影聯展，剩兩星期展覽至5月31日，歡迎各界好友們至新化楊逵文學館參觀。鄰近還有虎頭埤，中興林場，綠谷西拉雅，大坑生態休閒農場都是觀察生態的好景點。而新化地區向來在生態上稱為《大冠鷲故鄉》，黃蜀婷也呼籲歡迎大家一起來欣賞拍鳥俱樂部第五屆聯展，也到生態美好的台南新化走走。

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