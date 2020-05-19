realme跨足AIoT成功　耳機銷售僅半月、拚到市場第六

▲realme Buds Air以黑馬之姿坐上耳機市場第六的位置。（圖／realme提供）

記者邱倢芯／台北報導

號稱是科技潮牌的realme今年首次跨足AIoT市場，並在3月正式推出首項IoT產品realme Buds Air真無線藍牙耳機，以新台幣1,799元售價，成功在市場間引發熱烈討論；而realme Buds Air不僅成功引起話題，也自3月12日正式開賣後以黑馬之姿竄升至耳機市場排行第六，實銷期間僅半個月。

realme指出，繼3月首賣realme Buds Air百搭必備白色款後，緊接著於4月開賣realme經典黃色款，重新定義科技單品也能成為潮流配件，引發熱烈搶購，而萬年不敗潮流黑色款也將於5月21日上午10點正式開賣，無論是想展現街頭風格或散發神秘氣息，佩戴上耳即能將潮流與個性發揮的淋漓盡致。

▼realme Buds Air黑色款將於5/21開賣。（圖／realme提供）

黑色款開賣首日祭出現折200元限定優惠，也就是僅需新台幣1,599元就能將realme Buds Air帶回家，呼籲熱愛realme的用戶千萬別錯過好康，購機可至PChome 24h購物、蝦皮商城、Yahoo奇摩購物中心、momo購物網及東森購物網，realme品牌專櫃當日同享優惠。

值得注意的是，原先只送不賣的realme Buds Air Pantone藍保護殼，官方收到廣大real迷敲碗販售的訊息，將同步於5月21日開賣，售價新台幣299元，除pantone藍外，另提供從未亮相realme經典黃供用戶選購。

▼原先只送不賣的realme Buds Air Pantone藍保護殼也同步於5/21開賣。（圖／realme提供）

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