印度手機市場掀中國風！　Vivo Q1 出貨量首度超越三星

▲Vivo在2020 Q1出貨量首度超越三星。（圖／《THE VERGE》）

記者謝仁傑／綜合報導

Vivo在印度的手機出貨量在上季首次超越三星，《Canalys》最新數據顯示，銷量較去年同期增長近一倍，達到670萬支，幾乎佔據印度市場的20％，擠下三星，僅次於小米的1030萬支、31％市佔率。但三星的出貨量下滑14％，跌至630萬支，而 Realme 和 Oppo 緊追在後。

儘管印度市場在3月底進入鎖國封城的狀態，然總體而言，印度市場仍較去年同期成長了12％。另外，Vivo、Realme 和 Oppo 同樣都處於逐漸成長的狀態，且都屬於中國的企業集團，若將三者的銷售額加總，數字佔據印度市場超過40％。

▲2020 Q1 印度手機市佔率。（圖／取自Canalys）

不過 Canalys 分析師 Madhumita Chaudhary 指出 ，Vivo 這季將「苦樂參半」，因為 Vivo 是印度超級聯賽（IPL）的主要贊助商，IPL 是每年春天在當地非常受歡迎的板球聯賽，由於疫情影響使 IPL 延期，贊助商預期的旺季也將隨之被推延。

儘管如此，這些數字仍表明，疫情沒有影響 Vivo 在印度不斷增長，而 Realme 在過去一年中的出貨量也增長了200％。



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