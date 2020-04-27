陸系手機重返台灣市場！消息人士：realme X2 Pro打頭陣　4款產品已過NCC電檢　

▲根據消息人士透露，realme X2 Pro將會成為最先重返台灣市場的陸系品牌手機機款。（圖／取自realme官網）

記者邱倢芯／台北報導

還記得先前陸系品牌手機系統呈現「中國台灣」後，通傳會（NCC）要求手機廠商在產品送檢前，必須簽署切結書的事件嗎？而後所有陸系品牌產品推出消息一片靜寂，而在事件有了轉圜後，現在realme有四款產品已經通過NCC電檢，且有消息人士向《ETtoday新聞雲》記者透露，目前realme確有新機在台灣上市的規劃，且首波上陣的就是原先2019年12月要推出的realme X2 Pro。

據了解，realme在台灣市場可說是相當「衝」，光是看該品牌亟欲成為NCC切結書解禁後，第一個在台灣發售手機的陸系品牌就可略知一二。

而除了realme X2 Pro外，這次通過NCC電檢的機款還有realme 5i、realme 6i、realme C3三支新機，不過因為其餘三款新機算是較低規格的機款，因此R迷們最大的關注度依然會擺在realme X2 Pro上。

另一方面，消息人士也指出，目前陸系品牌手機除了realme之外，像是小米、華為皆有重返台灣市場的計畫；realme將會在五月初，小米約略在五月中旬，而華為則有可能在五月下旬至六月初之間，不過目前相關廠商都仍在規劃當中。