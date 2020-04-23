realme Buds Air新色開賣　經典黃終於上市

▲realme Buds Air經典realme黃即將上市。（圖／realme提供）

記者邱倢芯／台北報導

realme Buds Air耳機白色款已於3月上市，不過有許多R迷都還在等象徵realme的經典黃色款耳機；對此，realme終於在今（23）日宣布，眾所期待的黃色款亦於4月27日上午10點正式開賣，並加碼獻出新色開賣限量組合，折扣最高下殺85折優惠，以超值價格一次將realme Buds Air及realme快充行動電源兩項產品帶回家。

新色組合開賣首推將以經典realme黃為主題的realme鐵粉專屬組合，內含「黃色款realme Buds Air+黃色款realme快充行動電源」，並以「你才realme，你全家都realme」吸睛口號，召集喜愛realme的朋友千萬不能錯過，僅需1,999元即可擁有等值市價2,398元的夯品組合。

此外，對於喜愛搶眼風格的消費者，亦推出黃紅搭配的潮流撞色組合，2,099元即可購入《黃色款realme Buds Air+紅色款realme快充行動電源》，亮眼搭配彰顯你的個性主張。購機可至東森購物網、PChome 24h購物、蝦皮商城、Yahoo奇摩購物中心，4月27日上午10點準時鎖定線上開搶。