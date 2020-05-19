顏清標8年前已罹患肝癌術後不佳只得換肝　家人租屋就近照顧

▲顏清標女兒顏莉敏對父親手術非常不捨。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

大甲鎮瀾宮董事長顏清標13日驚傳肝癌復發，由二兒子顏仁賢捐肝，目前父子倆平安住院休養，預計5月底、6月初出院，家人在醫院附近租屋就近照顧，據了解，標哥其實早在2012年就發現肝腫瘤，也進行手術切除，2018年再次手術，但術後不佳，今年因為疫情影響過度勞累又復發，只好換肝。

顏清標上周三傳出住進高雄長庚醫院接受二兒子活體換肝手術的消息後，震驚社會，如今父子倆術後恢復良好，預估5月底、6月初可出院，標哥女兒也是台中市副議長顏莉敏日前受訪表示，很不捨父親的手術，父親手術前有去鎮瀾宮拜拜，祈求一切順利。

至於二哥顏仁賢，顏莉敏說，已轉到普通病房，家人在醫院外租屋就近照料兩人，她請大家不要破費送花圈、花籃，或到醫院慰問，讓父親和二哥好好靜養，早日恢復健康，他們都會收到大家的祝福。

據中時電子報報導，顏清標8年來已進行3次手術，今年3、4月因為疫情影響，過度勞累，導致舊疾復發，其實早在2012年就診斷出肝腫瘤，當時已以手術切除，2018年首次復發後，又進行肝燒灼手術，不料今年再次復發，經院方評估肝功能不佳，才不得不活體換肝。

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