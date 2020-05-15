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顏清標手術順利家人首發聲！　顏莉敏「我沒有脂肪肝」：排第2順位

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記者白珈陽、徐愷昕／台中報導

大甲鎮瀾宮董事長顏清標因罹患肝腫瘤，13日赴高雄長庚醫院接受「活體肝移植」手術，手術全程歷經11小時父子均安。對此，顏清標女兒、現任台中市議會副議長顏莉敏15日代表顏家首度公開受訪，談及父親休養狀況時她表示，家人動手術當然會覺得捨不得，但很開心二哥跟爸爸恢復情況非常好，同時也否認自己因脂肪肝遭排除捐肝的傳聞。

▲▼顏清標換肝休養中，女兒顏莉敏出面談父親健康狀況。（圖／記者白珈陽攝）

▲顏清標換肝休養中，女兒顏莉敏首度代表家人出面談爸爸健康狀況。（圖／記者白珈陽攝）

顏莉敏一開始先感謝醫療團隊的努力，同時也謝謝各界親友的祈禱及祝福，提到2位家人的狀況，她表示整體而言復原的都非常良好，二哥顏仁賢14日已轉到一般病房，爸爸顏清標則須在加護病房再住1至2週，且因爸爸仍在插管中，沒辦法開口說話，所以家人去醫院探病時都是透過視訊，至於現階段的照顧工作，目前由媽媽嫂嫂在旁守候，家人有在醫院附近租民宿方便輪流探視。

另外針對外界傳言顏莉敏有脂肪肝所以無法捐肝一事，她強調「我沒有脂肪肝！」並稱自己每年都有在做例行性健康檢查，也都沒有發現脂肪肝的情況，當初爸爸術前經醫師評估配對，二哥就是捐肝的第一順位，她是第二。

最後顏莉敏再次呼籲大家不用到醫院慰問，不用破費，只要祝福就好了，畢竟防疫期間，醫護人員都非常辛苦，更不忘也提醒大家有身體若有不適，務必要積極面對，盡快找醫生檢查以免延誤治療。

偷偷分享少女秘密！

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