總統府被駭真相未釐清　國民黨團反對立院26日處理NCC人事案

▲國民黨立委林為洲。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院19日程序委員會，民進黨團提案增列處理NCC、促轉會人事同意權，國民黨團認為應先釐清總統府遭駭客入侵案真相，反對增列。不過，最後人事同意權仍通過增列，預計26日立法院會處理，國民黨團則退席抗議，揚言不再出席朝野協商。

國民黨團發動程序發言反對增列NCC人事同意權，黨團總召林為洲表示，總統府流出電郵，其中提及NCC要找親綠學者，任務是處理中天，他痛批，總統府、行政院都沒把電郵事件說清楚，如果照流出的電郵所說，這些委員接下來就是要當「東廠打手」，這些親綠學者就是要處理敵對媒體，目前為止總統府、行政院都不否認，「明知道要當東廠的打手，我們還要行使同意權？我做不到。」

國民黨團書記長蔣萬安也認為，這幾位被提到的當事人都沒有出來說明，全部神隱，也不否認，是否坐實郵件裡說的所有事情？NCC超然獨立行使職權，立法院卻要眼睜睜看著這樣的事情還要表決，他沒辦法接受，也呼籲立法院長游錫堃針對極具爭議的人事案，召集各黨團、被提名人進行說明、協商，不要急著在事情沒釐清之下就通過人事案。

與會的民進黨立委范雲質疑，藍委拿一個不實的東西對兩位倍提名學者做人身攻擊，程序委員會主席、民進黨立委管碧玲也說，很明顯國民黨就是在杯葛這2位教授，駭客變造的還信以為真，這2位教授被這樣羞辱，且連她也不認識這兩位學者，怎麼會是親綠學者？

最後程序委員會仍通過增列提案，預計5月26日上午處理促轉會人事同意權、下午處理NCC人事同意權，藍委則退席抗議，並揚言不再出席朝野協商。

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