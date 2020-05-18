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陳耀祥：被提名NCC主委，蘇貞昌沒交付中天電視撤照任務

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▲▼立法院交通委員會審NCC正副主委及委員提名人-陳耀祥,翁柏宗,林麗雲,王維菁,蕭祈宏。（圖／記者周宸亘攝）
▲NCC5位新委員提名案目前正在立法院審查中，不料傳出駭客入侵總統府並爆料新委員被提名前被交付任務。（資料照片／記者周宸亘攝）

記者陳世昌／台北報導

NCC5位新委員提名案目前正在立法院審查中，不料傳出駭客入侵總統府並爆料NCC運作機密。準主委陳耀祥18日表示，他看到駭客爆料的新聞報導內容覺得很訝異，但他強調NCC是獨立運作，行政院長在這次提名過程中，並沒有交付任務要處理中天電視換照(撤照)的事。

對於駭客爆料的內容，陳耀祥逐一說明指出，有關台數科申請變更資訊台成為新聞台，此案先經NCC同意，一周後又改成復議，這是是審查程序的問題，NCC處理每個案件都有既定程序，「蘇貞昌院長不會為台數科案件找我」。

▲▼立法院交通委員會審NCC正副主委及委員提名人-林麗雲（圖／記者周宸亘攝）
▲被提名NCC委員之一的台大教授林麗雲（圖／記者周宸亘攝）

駭客資料同時爆出林麗雲、王維菁2位新提名NCC委員可以配合中天換照案，陳耀祥說這傳聞也是假的。他表示，他在聯繫該2位被提名人時並沒有說這些話，他坦承林麗雲、王維菁二位教授是他提供給院長的建議人選，但同時也有很多其他人也有推薦人選，最終決定權是在院長。

▲▼立法院交通委員會審NCC正副主委及委員提名人-王維菁（圖／記者周宸亘攝）
▲被提名NCC委員之一的師大教授王維菁（圖／記者周宸亘攝）

陳耀祥還說，他自己在被提名過程中，蘇院長也沒有交付任務要處理中天電視。

立委洪孟楷特別質詢陳耀祥，是否如爆料內容所指，陳被提名新任NCC主委，原因之一是因為他有能力籌組「數位發展部」？陳祥耀表示，籌組數位發展部是行政院負責的，NCC沒有相關作業，他認為自己是有能力來籌組，但蘇院長是怎麼考量？他並不知道。

日前有網路駭客聲稱，駭進總統府取得內部文件，駭客並散布所取得爆料文件，總統府方面則表示，指控可能遭大陸網攻，澄清「文件內容為偽變造，非屬事實」。爆料文件中有涉及行政院長蘇貞昌幕僚表示，NCC主委陳耀祥會「聽話」，新提的3位NCC委員中，有2位偏綠，可配合處理中天。總統府表示，這份文件經過變造。

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