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快訊／鋒面就在台灣上空！豪、大雨特報擴大　北北基17縣市警戒

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▲▼大雨特報。（圖／中央氣象局）

▲滯留鋒面影響，氣象局持續發布大雨特報。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

滯留鋒面今起影響台灣，氣象局持續發布豪、大雨特報，下午範圍再度擴及北北基17縣市。其中，雲林縣有局部大雨或豪雨，西半部、宜蘭及澎湖地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水。

豪雨特報：雲林縣

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大雨特報：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、澎湖縣

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲雲林縣即刻慎防大雷雨。（圖／中央氣象局）

氣象局也針對雲林縣發布災防告警訊息，影響時間將持續至17時0分；提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水。

氣象局簡正伍婉華表示，梅雨鋒面目前南移到台灣中部上空，氣象局持續發布豪雨特報，西半部、宜蘭及澎湖有機會出現局部大雨，其中，較強對流雲系往雲林靠近，因此針對雲林持續發布豪雨特報。

今入夜之後各地雨勢較緩和，但仍有短暫陣雨或雷雨，明天鋒面移至中南部上空，屆時中南部降雨會更明顯，有陣雨、雷雨或局部性大雨、豪雨，北部、東北部明雨勢緩和許多，但仍要注意短暫陣雨或雷雨。
 

▲▼大雨特報。（圖／中央氣象局）

▲北北基等17縣市大雨特報。（圖／中央氣象局）

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」指出，今天的大雨只是開始，梅雨鋒面已經抵達，目前就在台灣上空，三不五時就會有對流發展起來，今天許多地方已經有一陣陣大雨或雷雨。

台灣颱風論壇表示，未來幾日，鋒面就在台灣上空擺盪，北一點，北部雨水多，卡中間，通通有獎，南一點就會南部雨水多。鋒面的位置決定降雨的空間，這部分需要滾動式更新。

另外，台灣颱風論壇也再次提醒，「真正的強降雨時段還沒來」，周四至周六強盛西南風來湊一腳，讓鋒面更強化，此時非常容易出現致災性的強降雨。

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