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假帳號慢走不送！社交軟體即日起上線「照片驗證」藍勾勾

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▲▼社交軟體為了確保用戶安全，推出「照片驗證」功能。（圖／Tinder提供）

▲社交軟體為了確保用戶安全，推出「照片驗證」功能。（圖／Tinder提供）

記者邱倢芯／台北報導

網路社交當道，透過交友軟體來認識生活圈以外的朋友成為新常態，只不過透過這樣的方式交友，最怕遇到「假帳號」或者是「照騙」的情況；為提供會員更加安全的交友環境，Tinder正式向台灣會員推出「照片驗證」功能，會員只要透過簡單的兩張自拍照驗證並通過Tinder的臉部辨識確認後，就能得到代表身分確認的藍勾勾，不僅能強化個人檔案的可信度，更可以有效提升配對率。

Tinder執行長Elie Seidman表示，每天全球數百萬名的會員藉由社交平台結交新朋友，為滿足現代人的交友需求，藉由「照片驗證」的創新科技來提升安全性。這顯示社交平台在確保會員使用安全性升級上的重視。

「照片驗證」功能目的在於降低 Tinder 會員們在右滑配對成功之後，發現對方過於「照騙」或根本是假帳號、照片盜用者的情況。選擇進行驗證後，會員會觀看一張擺出特定姿勢的照片，並被邀請挑戰模仿該動作、拍攝自拍照。而 Tinder 將使用臉部辨識技術，透過對比會員的自拍照和資料照片中的臉部輪廓來確認是否為本人。通過審核後便能得到帳號旁的藍勾勾認證，證明自己身分無虞的同時，也有助大幅提升配對成功率。

只要六步驟就可以使用「照片驗證」功能進行身分驗證：
1. 打開Tinder並點選個人資料圖示
2. 點選個人姓名/年齡旁的灰色勾勾圖示
3. 選擇「驗證您的個人資料」以開始自拍挑戰
4. 系統會顯示一張照片範例，請按照該姿勢進行自拍
5. 確認此自拍照與該姿勢相符後，點選「提交以進行審查」
6. 再重複步驟4、5 一次
通過審核後，即可得到Tinder驗證的會員藍勾勾。

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社交軟體Tinder照片驗證藍勾勾

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