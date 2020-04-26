社交軟體疫情期間帶你「滑」出國　Tinder公布台會員4月最愛造訪城市

▲Tiner跨國護照功能。（圖／Tinder提供）

記者邱倢芯／台北報導

當全球仍籠罩在新冠肺炎（COVID-19）疫情影響之下，實體國際旅遊看似遙不可及時，社交軟體Tinder的會員正使用著期間限定的免費「跨國護照」功能與世界暢聊，更創下單日全球 30 億「滑」數的新里程碑，刷新歷史紀錄。

事實上，Tinder從3月27日起，就解鎖其原先僅提供給訂閱會員的「跨國護照」功能，讓全球會員在四月底前均可免費使用。品牌內部資料指出，自功能解鎖起，Tinder會員便更加積極地與遍及美洲、歐洲及亞洲各大城市的人們建立深度連結。

Tinder分析，台灣會員使用跨國護照與實體旅遊地點喜好排行有相當程度的一致性，首爾、東京、上海及紐約，成為台灣會員最常使用「跨國護照」功能造訪的城市前四名。

為持續支持會員在疫情期間繼續享受「跨國護照」功能所帶來的樂趣，Tinder 進一步提供使用攻略，從APP 設定到如何在跨國交流中給對方留下深刻印象的小撇步：

更新「登機證」：

好比出去玩之前會精挑細選適合旅遊地點的服裝一樣，使用「跨國護照」功能前，建議你可以將個人資料頁面做個合乎當地風格的更新，以更快地融入你造訪的國家。例如，你即將前往一個時值盛夏的城市，不妨嘗試將你最喜歡的海灘照放在前幾張照片。如果你去過當地更好，記得在資料頁放上幾張實際去該國旅遊的美照，證明你不僅是一名初來乍到的線上旅客。

登機證準備好，請登機 ：

「跨國護照」一般來說是Tinder Plus和Gold訂閱會員可使用的一種付費功能，讓你按照城市搜尋或在地圖上放置一個大頭針，然後即可開始對符合你選擇的該國會員按讚、配對和聊天。

一時搞不清楚要到哪找跨國護照功能的使用者也別擔心，跟隨下列步驟即可快速找到：

˙點選個人資料圖示

˙開啟「設定」

˙下捲頁面並點選「地點」

˙新增位置

˙開始盡情滑吧