「反罷韓策略書」證實出自李樑堅　韓營酸回：總統府外流那份精彩多了…

記者吳奕靖／高雄報導

一份署名高雄市政府財政局李樑堅的「反罷韓內部策略書」遭到爆料，甚至被放到媒體來公開，高雄市政府新聞局長鄭照新在臉書回酸：「總統府外流那份精彩多了真是..」，同時也提到「向市長提出策略建議本就是政務官職責」，間接也證實這份反罷韓內部策略書的確是李樑堅寫給韓國瑜。

▲罷韓演習現場。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄市政府新聞局長鄭照新19日在自己臉書回應：「昨天媒體【披露】李樑堅局長的【內部文件】，罷免陣營見獵心喜，好像看到了什麼不可告人的秘密一樣。事實上，這份建言不但沒什麼好掩飾，更歡迎多多傳閱。向市長提出策略建議本就是政務官職責，市長更是查納雅言從善如流，內容無陰謀詭計，只有如何用心打擊抹黑造謠，避免被斷章取義的貼心提醒，大可公開」。

▲韓陣營反罷韓策略書 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲韓陣營反罷韓策略書 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

這一段話似乎間接證實了，的確這份署名為李樑堅，也就是高雄市政府財政局長，是真的寫了這份內部策略書給韓國瑜，不過雖然說是內部，現在被罷韓陣營給公開了，鄭照新反而大方的陳述，表示這份文件不但不怕外流，反而應該多多宣傳，同時也呼籲罷韓陣營該要回應8點內容。

鄭照新說：「市府真心研判，看板事件市府未施壓，根本是霸免團體故意違法，明知故犯，營造被壓迫假象。市府對霸免團體財源源源不絕，來源不明感到疑惑。另外確實有部分特定媒體名嘴與網軍的三合一抹黑，第四點議會特定議員只是抹黑攻擊的配合棋子，不是真心要問市政。同時研判中央暗地支援霸免團體，而且李進勇主委在投開票所事件上污名化高雄選委會和陳雄文，最後愛情摩天輪確實是中央卡韓，還有青創基金資金來源被扭曲抹煞成績」，鄭照新呼籲：「請罷免團體多多宣傳此份【內部文件】並且對以上八點好好解釋再說，根本是自曝其短」!

▲▼新聞局局長鄭照新。（圖／記者洪正達攝）

▲台灣基進發送罷韓黃絲帶 。（圖／記者吳奕靖攝）