高雄迪士尼跳票！王浩宇舉「三政見」　酸韓國瑜：唬爛一張嘴哪個做到了？

▲韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）



記者蔡文鈴／台北報導

高雄市長韓國瑜19日於高雄市議會上承認，「迪士尼有困難，願收回」。對此，桃園市議員王浩宇在臉書怒批，「唬爛一張嘴，哪個做到了？」

國民黨議員鍾易仲質詢時要韓國瑜說明，哪些政見任內做得到，哪些卡在中央，需要擱置暫停。韓國瑜答詢時表示，「賽車在左營，唯一困難無法落實的就是迪士尼樂園，一選完就跟迪士尼接洽，但他們說周邊要一億人口才會設立，香港是因為附近有廣東福建，我就知道迪士尼樂園有困難，這點我可以收回，確實有困難。」

另外提到太平島挖石油的政見，韓國瑜反問，「我什麼時候說高雄要挖石油？講百次千次萬次，高雄不能挖石油」，並強調，中國石油公司兩度到太平島探勘，顯然太平島可能有石油，中央若是在太平島開發石油千萬不要忘記高雄，分一杯羹。

對此，王浩宇酸韓國瑜「政見跳票，還好意思牽拖？」，而遭受韓粉攻擊學韓國瑜的政見「路平、燈亮、挖水溝」，他也反駁，「路平是我的政見，連續做五年了」。

王浩宇說，韓國瑜的政見是高雄迪士尼、愛情摩天輪、太平島挖石油跟賽馬場，「唬爛一張嘴，哪個做到了？」

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