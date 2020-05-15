影／北市隨機割喉女被收押！「不割我會被殺死」　法官認：危害社會甚鉅

記者孫于珊／台北報導

一名精神不穩定的30歲劉姓女子，14日凌晨4時許，竟在北市林森北路上持折疊刀隨機割喉！停在路口等紅燈的男機車騎士，無故成為目標，所幸騎士反應迅速，頸部僅被刀尖劃傷。劉女被依殺人未遂罪移送法辦後，台北地院認為劉女犯罪嫌疑重大，有逃亡之虞，因此裁定羈押，但免禁見。

▲劉女疑出現幻聽隨機割喉，「有聲音告訴我要去割別人的頭，如果不割我就會被殺死」，檢方依殺人未遂罪聲押獲准。（圖／記者邱中岳翻攝）

法官裁定理由指出，劉女經訊問後坦承犯行，並有被害人證述、診斷證明及扣案兇器等相關證據，且劉女涉犯的是5年以上徒刑的罪，未來量刑可能不輕，加上劉女居無定所，也無工作，足認劉女犯罪嫌疑重大，有逃亡之虞。

不過法官說，劉女並無反覆實施殺人罪的可能，因為目前劉女僅有1次攻擊行為，且依劉女自述，她有固定回診，僅有1次忘記，並無其他事證認定劉女曾有多次相類行為，或有再犯同樣行為的誘因。

因此法官審酌，劉女在道路公共空間犯行，危害社會甚鉅，對被害人人身安危影響極大，考量偵辦進度、國家刑事司法權的有效行使、公共利益維護、被害人人身自由私益及防禦權受限制程度，經斟酌比例原則後，認為有羈押必要。

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