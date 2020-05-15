　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

影／北市隨機割喉女被收押！「不割我會被殺死」　法官認：危害社會甚鉅

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者孫于珊／台北報導

一名精神不穩定的30歲劉姓女子，14日凌晨4時許，竟在北市林森北路上持折疊刀隨機割喉！停在路口等紅燈的男機車騎士，無故成為目標，所幸騎士反應迅速，頸部僅被刀尖劃傷。劉女被依殺人未遂罪移送法辦後，台北地院認為劉女犯罪嫌疑重大，有逃亡之虞，因此裁定羈押，但免禁見。

▲▼北市女幻聽割喉影像曝。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲劉女疑出現幻聽隨機割喉，「有聲音告訴我要去割別人的頭，如果不割我就會被殺死」，檢方依殺人未遂罪聲押獲准。（圖／記者邱中岳翻攝）

法官裁定理由指出，劉女經訊問後坦承犯行，並有被害人證述、診斷證明及扣案兇器等相關證據，且劉女涉犯的是5年以上徒刑的罪，未來量刑可能不輕，加上劉女居無定所，也無工作，足認劉女犯罪嫌疑重大，有逃亡之虞。

不過法官說，劉女並無反覆實施殺人罪的可能，因為目前劉女僅有1次攻擊行為，且依劉女自述，她有固定回診，僅有1次忘記，並無其他事證認定劉女曾有多次相類行為，或有再犯同樣行為的誘因。

因此法官審酌，劉女在道路公共空間犯行，危害社會甚鉅，對被害人人身安危影響極大，考量偵辦進度、國家刑事司法權的有效行使、公共利益維護、被害人人身自由私益及防禦權受限制程度，經斟酌比例原則後，認為有羈押必要。

►必玩、必吃都在這～

【更多新聞】

百貨公司門口尻尻20秒射手中...沾染女子連身裙！噁男「外套遮」獲判無罪

他網上留言「大陸貨可能有活病毒」涉造謠　法官不罰理由曝！

影／轎車紅燈左轉…19歲騎士顱內出血亡　保險給付再賠186萬獲緩刑

►影／「不割我就會被殺死」！女持刀「恐怖割喉」畫面曝光　男騎士扭打搏命
 

ET快訊
驚悚撞擊影片曝！台南男開車暴衝「撞爛11車」2人傷
Kobe墜機意外驗屍報告出爐..體內有藥物反應！9罹難者皆因
工人跌一跤…地面鋼筋「插入腋下」血狂噴！同事嚇傻求救
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台3線大型重機過彎失控　打滑摔進水溝「4名追焦手」慘遭波及　

婦人無業缺錢用...專摸「椅墊沒蓋好」機車　1天偷6台得手上千元

證件照怪怪的！新莊菜鳥帥警指揮交通「順手抓」逃逸7年緊張男

「黃蜂」拖延7隻小虎鯨回大海　困高雄港12天！海保署臉書日記曝救援

剛跟前妻復合...他情人節又帶妹「摩鐵忘情衝刺」還拍片！　小三這理由判免賠

捷運手扶梯見「短裙＋黑絲襪」　工程師「凍未條」...狂攝女大生裙底風光

新竹古董玩家3.5萬「爽收200年古蹟」　詭辯：不知贓物！法官狂打臉

金門男挖到823砲戰未爆彈…淡定開往金防部　友追3公里攔下：母湯啦！

情敵狂追女友…移民官怒查他個資「拍照外傳」！桃檢起訴：建請加重其刑

快訊／工人跌一跤…地面鋼筋「插入腋下」血狂噴！同事嚇傻求救　

走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭

Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

台北「哪小哥」爆打運將12拳 女友被搧...爬前座哀求：拍謝

黃子韜怨吳亦凡「就是因為你」　第一次公演任務發布....導師火藥味超濃!!!

虞書欣模仿《破風》舞蹈　劉雨昕台下看到超無奈！！

法國人訪問「台灣防疫成功因素」 蔡英文：SARS經驗+人民守規矩

沒超商、騎山豬？花蓮刻板印象多　黃大謙怒噴：有百貨公司好嗎！

台3線大型重機過彎失控　打滑摔進水溝「4名追焦手」慘遭波及　

婦人無業缺錢用...專摸「椅墊沒蓋好」機車　1天偷6台得手上千元

證件照怪怪的！新莊菜鳥帥警指揮交通「順手抓」逃逸7年緊張男

「黃蜂」拖延7隻小虎鯨回大海　困高雄港12天！海保署臉書日記曝救援

剛跟前妻復合...他情人節又帶妹「摩鐵忘情衝刺」還拍片！　小三這理由判免賠

捷運手扶梯見「短裙＋黑絲襪」　工程師「凍未條」...狂攝女大生裙底風光

新竹古董玩家3.5萬「爽收200年古蹟」　詭辯：不知贓物！法官狂打臉

金門男挖到823砲戰未爆彈…淡定開往金防部　友追3公里攔下：母湯啦！

情敵狂追女友…移民官怒查他個資「拍照外傳」！桃檢起訴：建請加重其刑

快訊／工人跌一跤…地面鋼筋「插入腋下」血狂噴！同事嚇傻求救　

倒數20天韓國瑜用「國際牌」反罷韓　Kaohsiung, we can！XX排名躍30名

最愛打理居家場景的電影人　導演Nancy Meyers分享自家理想廚房

英一對男女在公墓上演「活春宮」　議員痛批：令人作嘔的生物

三花貓超強臂力「水平抓衣櫃」　5秒後掉出「深黑巧克力豆」

國民女友墾丁辣一波「美胸挖空」　竟衰遭「生物襲擊」癢一週！

女子失蹤「臉部腐爛」！父慟不敢見最後一面...兇嫌5天前還殺妻閨蜜

《夫婦的世界》貴婦提小CK包款　與金喜愛九萬塊爆款包相似度爆表

恐怖情色星「肢解武漢男放血烹食」　發臭斷腿寄給政客…確診後監獄人生神逆轉

愛看快艇雷納德比賽　坦圖：喜愛和他對抗的時刻

百年歷史扛不住！萬華人「龍都冰菓」迫遷　遭爆：又跟漲租有關

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

社會熱門新聞

即／21歲女大生跌落820林道身亡

失蹤4天！花蓮嬤曝「紅衣小女孩牽走我」

聯結車倒車…他爆頭慘死！頸與身體「幾乎分離」

妻探班給驚喜…門打開心碎！夫辦公室激吻秘書　

天母「神鬼阿嬤」螞蟻搬錢2億！

師要求開冷氣遭拒！怒轟學生禽獸不如遭判刑

疫情衝擊酒店停業滿月　女公關另闢5大戰場打游擊

台中正妹路邊酒醉！嬌喊3次「哩咪爾味」

酒店女友「不接S」男友一試破功　下場慘烈

汐止區某社區大樓水質「怪怪的」

北市中山區驚爆隨機割喉！男騎士緊急閃過逃死劫

3歲馬尾娃到超商「買乖乖」　暖警助找路

醫師詐領健保費500萬　長腿辣模女祕書復仇揭弊

高雄單車婦闖平交道　遭區間車撞斃

更多熱門

相關新聞

北市中山區驚爆隨機割喉！男騎士緊急閃過逃死劫

北市中山區驚爆隨機割喉！男騎士緊急閃過逃死劫

北市1名男子14日凌晨，騎車行經林森北路，突然衝出1名女子持刀朝騎士脖子砍殺，男騎士當場緊急閃避，最後脖子僅遭刀尖劃傷，男子下車後向女子嗆聲「你是沒看過壞人喔」，女子隨即轉身逃逸，警方也透過目擊者特徵逮人並依法送辦。

民團請願　求蔡英文520特赦邱和順

民團請願　求蔡英文520特赦邱和順

酒店女活活餓死2歲兒　涉案哥哥求法官讓他回家

酒店女活活餓死2歲兒　涉案哥哥求法官讓他回家

酒店停業風波殃及出租套房　林森北路旁265間找租客

酒店停業風波殃及出租套房　林森北路旁265間找租客

凌虐母親致死判18年　啃老女「回去繳稅」求交保

凌虐母親致死判18年　啃老女「回去繳稅」求交保

關鍵字：

殺人未遂隨機割喉羈押林森北路

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狠妻3箱鹽酸淋尪…冷眼看他逐漸溶解消失

Max想起「胎內記憶」隋棠聽完失落了

外送機車突熄火…客人親拿餐點　她手機一震哭了

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

何妤玟痛斬8年婚導火線曝光！　

「亞洲第一美男子」無父母沒姓名

Mia連續偷錢還詛咒　元元怒PO真相打臉

郭采潔愛了楊祐寧5年「哭到停不下來」！分手後暴瘦

捷運內拒戴口罩！惱羞女「毆咬保全」影片曝光

台中知名戲院後方「陰陽交界處」？　父嘆跟了很多個

陸網瘋傳「羅志祥正式和愷樂在一起」

鐵工爸載孩外送　萬人看到這幕感動爆

即／21歲女大生跌落820林道身亡

失蹤4天！花蓮嬤曝「紅衣小女孩牽走我」

人妻淪陷閨蜜砲友！超狗血劇情神展開

更多

最夯影音

更多
走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭

走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭
Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面